Beukema-Inter, pressing di Marotta: perché può essere il colpo ideale

Il futuro di Sam Beukema anima il calciomercato dell’Inter: il pressing di Marotta aumenta, i dati testimoniano la grande stagione del colpo ideale

L’Inter sfoglia la margherita alla ricerca dei migliori profili per la difesa, e non è la prima volta. Nelle scorse stagioni, i nerazzurri hanno già cercato di rinforzare la retroguardia con diversi nomi di primo piano, su tutti Bremer e Buongiorno, ma non è riuscito ad arrivare a dama per il loro acquisto.

Ora quel tipo di investimento non è più rimandabile, visto che Acerbi non offre più ampie garanzie sotto il profilo fisico e anche de Vrij non è più giovanissimo, nonostante l’Inter abbia deciso di puntarci ancora per almeno uno o due anni. Sono diversi i nomi che piacciono ai nerazzurri e tra questi spicca quello di Sam Beukema.

Il calciatore del Bologna sta vivendo una grande stagione con la maglia del Bologna, che sta trascinando nella parte sinistra della classifica. È inamovibile nello scacchiere di Vincenzo Italiano, ma le sue qualità e i suoi movimenti potrebbero fare comodo anche a Simone Inzaghi.

Beukema nell’Inter di Inzaghi: come si muove e quali sono le caratteristiche

Se dovesse davvero passare all’Inter, Beukema dovrebbe fare i conti prima di tutto con il cambio di modulo. Il tecnico di Piacenza continuerà a giocare con la difesa a tre e lui verrebbe impostato come centrale puro, grazie alle sue capacità in marcatura e nel gioco aereo.

La sua heatmap mostra che non disdegna neppure avanzare sul centro destra, per cui nel giro di poco tempo potrebbe essere sempre più utile anche come braccetto di destra al posto di Bisseck o Pavard.

👀La grande stagione di #Beukema ha colpito l’#Inter. 3.8 palle recuperate in media a partita e 3 salvataggi sono i due numeri che fanno capire la totalità difensiva dell’uomo ovunque nella difesa del Bologna. Erede perfetto di #Acerbi pic.twitter.com/NTqxUS0sVU — Interlive (@interliveit) February 15, 2025

Insomma, con una spesa comunque non eccessiva, Inzaghi si ritroverebbe in rosa un centrale in grado di diventare un vero e proprio jolly e con dati difensivi piuttosto buoni. In questa stagione, ha una media di 3.8 palle recuperate a partita e 3 salvataggi a match. L’Inter avanza nell’asse con il Bologna e stavolta non può mancare l’obiettivo.