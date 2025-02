Inzaghi: “Non basta quello che stiamo facendo. Perché 3 cambi a inizio ripresa”

L’Inter di Inzaghi è caduta contro la Juventus: il tecnico di Piacenza ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il fischio finale

Non è una grande serata per i tifosi dell’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno perso contro la Juventus in una partita che poteva regalare il primo posto in classifica. Non mancano le critiche, soprattutto all’indirizzo degli attaccanti, che hanno sciupato molte occasioni da gol.

Se Mehdi Taremi non ha brillato ed è stato sostituito da un claudicante Marcus Thuram, anche Lautaro Martinez di sicuro non ha brillato. L’argentino ha avuto almeno tre occasioni da gol nitide, ma non è riuscito a gonfiare la rete. Ha sottolineato anche Mkhitaryan questo fattore ai microfoni di ‘DAZN’: “Eravamo arrabbiati pure noi dopo quel primo tempo, abbiamo creato tantissimo“. E ha aggiunto: “Dopo il primo tempo, forse c’ha fatto male troppa fiducia dopo aver giocato benissimo. Non abbiamo sfruttato le occasioni e si paga nel calcio“, sottolineando una certa presunzione.

Inzaghi, invece, ha aggiunto senza mezzi termini: “C’è grande rammarico e delusione“. E ha detto anche: “I ragazzi hanno fatto una grande gara, ma dovevamo essere più bravi nel finalizzare e fare gol. Con un primo tempo così, dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio”. Il motivo dei tre cambi a inizio secondo tempo è parso piuttosto chiaro: “Non eravamo fluidi, sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta”.

Le parole di Inzaghi e Motta dopo la partita contro la Juve

Inzaghi ha anche ammesso: “L’approccio nel secondo tempo non è stato come il primo. Dobbiamo lavorare di più, quello che stiamo facendo non basta per quello che vogliamo raggiungere”. Il problema arriva soprattutto nelle partite di cartello: “Dobbiamo cambiare marcia negli scontri diretti“. Ha detto anche: “Stasera è tutta un’altra partita rispetto a Firenze. Niente proclami“.

Non manca comunque una luce di speranza per il futuro: “Dobbiamo cambiare ritmo, ma non è perso niente. Siamo tutte lì e mancano ancora tante partite“. E ha concluso dicendo che si cercherà di fare meglio nelle prossime partite.

Sono arrivate anche le parole di Thiago Motta: “Le vittorie ci danno fiducia nelle nostre forze. Nel primo tempo non meritavamo, l’Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna, se avessimo continuato così non sarebbe arrivata la vittoria”. Anche per lui, invece, nel secondo tempo la musica è cambiata e la Juventus è riuscita a portare a casa la partita.