Esplode di nuovo il ‘caso’ Frattesi: Accordo con la Juve

Da tempo si sente la sua mancanza in campo: l’aver chiuso alla cessione quest’inverno potrebbe costare caro all’Inter

Torna d’attualità il caso Frattesi. Molti tifosi si sono chiesti come mai Inzaghi non gli abbia concesso nemmeno pochi minuti a Torino, dove, nonostante le difficoltà mostrate nelle ultime uscite, sarebbe potuto tornare molto utile.

C’è da dire che l’ex Sassuolo sta rendendo molto poco. Tralasciando la partitaccia al Franchi (dov’è partito titolare), dove hanno fatto lasciato a desiderare un po’ tutti, dovrebbe essere più fresco il ricordo dei 25′ giocati il lunedì successivo al Meazza contro la Fiorentina, quando il centrocampista romano non ha toccato un pallone. Fino a qualche giorno fa, l’impressione comune è che Frattesi non potesse più essere giudicato come un’arma in più.

Pensare dunque che da corpo estraneo in questa squadra potesse trasformarsi, in una partita così delicata come il derby d’Italia, in salvatore della causa suona un tantino inverosimile. A parte tutto ciò, è chiara la presenza di varie crepe nel rapporto fra Inzaghi e la mezzala romana. L’allenatore ha capito già dall’estate scorsa che l’ex Sassuolo non può sostituire Barella sul centro-destra e Frattesi si è da tempo intristito: è già con la testa altrove.

Oggi, il divorzio a giugno sempre quasi scontato. Su Davide Frattesi c’è sempre la Roma, che spera in uno sconto da parte dell’Inter o in una svalutazione del cartellino. Potrebbe poi farsi avanti anche qualche club di Premier. Infine, non è escluso che il centrocampista possa anche solleticare gli interessi della Juve, dove Koopmeiners è di fatto già stato bocciato.

Frattesi alla Juve: Giuntoli ci riproverà a giugno

Cristiano Giuntoli potrebbe forse muoversi cercando di strappare un accordo di massima con l’agente del ragazzo. Secondo alcune voci di mercato, il ds bianconeri potrebbe avere già fatto un timido tentativo a gennaio, cioè un mese fa. Nella scorsa stagione, al suo primo anno all’Inter, il ragazzo aveva dimostrato di poter essere un’alternativa importante. Aveva segnato molto e aveva mostrato personalità.

Quest’anno, invece, ha quasi sempre deluso, ed è per questo che a gennaio 2024, diverse squadre hanno provato a farsi avanti. L’Inter ha richiesto troppo, spaventando prima la Roma e poi il Napoli. Ma la questione è solo rimandata, dato che pur essendo rimasto a Milano Frattesi non è riuscito ancora a cambiare marcia e a dimostrare la sua importanza.

In passato la Juventus si è già interessata al calciatore, senza però riuscire ad avanzare un’offerta concreta. Probabile che anche Giuntoli stia sperando di poter approfittare di uno sconto. A calcio di riparazione concluso, Beppe Riso, l’agente di Frattesi si è esposto spiegando che l’idea di far partire il centrocampista era, in tutto e per tutto, nata da una sua intuizione. Ha pure rivelato che sull’ex Sassuolo non c’era solo la Roma, ma anche qualche squadra di Premier League. E che se l’operazione si fosse fatta, avrebbe provato a portare Cristante all’Inter, su cui, però, c’era anche la Juve.

Se ne è parlato tanto… Se fosse andato via Douglas Luiz a titolo definitivo negli ultimi giorni di mercato, forse la Juve avrebbe fatto un tentativo concreto per Frattesi, che piace da tempo a Giuntoli e potrebbe non dispiacere a Thiago Motta. Ma, anche in quel caso, avrebbe trovato un muro da parte dell’Inter, così come lo ha trovato la Roma. A gennaio, però, l’ex Sassuolo sarebbe potuto uscire per una cifra vicino ai 35 milioni. Quest’estate il suo prezzo potrebbe scendere a 20-25 milioni.