Inter addio, affare da 70 milioni: futuro tra Chelsea e Bayern Monaco

Il club nerazzurro si vede scavalcato dai due giganti europei per il centrocampista: concorrenza spietata

Se proprio dobbiamo trovargli un difetto – giustificabile, considerando che parliamo di un classe 2003 – questo è sicuramente l’irruenza. La mancata capacità, sublimata dalle due ultime incredibili e premature espulsioni, di mettere un freno alla sua vigoria atletica, alla sua ‘garra’: un qualcosa che lo ha portato a mettere in difficoltà la sua squadra troppo presto nel corso di due importanti match dei ‘Colchoneros’.

Stiamo parlando di Pablo Barrios, uno dei talenti più fulgidi del calcio spagnolo, uno che può già vantare ben 83 presenze, in tutte le competizioni, con la maglia dell’Atletico Madrid. Mandato negli spogliatoi al 25′ della sfida di Champions col Bayer Leverkusen dello scorso 21 gennaio, il centrocampista madrileno ha pensato bene di farsi cacciare al 7′ della partita di campionato contro il Celta Vigo. Una gara dall’importanza clamorosa, considerando che con una vittoria la banda di Simeone avrebbe ripreso la testa della classifica superando i rivali cittadini del Real Madrid.

Un brutto fallo, sanzionato col rosso dopo l’intervento del VAR, ha compromesso la gara dei capitolini, capaci comunque di chiudere la contesa sul pareggio mantenendo inalterate le distanze dalla vetta. Al di là del periodo non particolarmente fortunato dal punto di vista disciplinare, il ragazzo si sta rendendo protagonista di una stagione coi fiocchi. Se n’è accorta l’Inter ma se ne sono accorti anche Chelsea e Bayern Monaco, disposti a fare follie per il suo cartellino.

Pablo Barrios, partita la corsa al talento spagnolo: Inter all’angolo

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.com‘, i Blues avrebbero già mostrato un qual certo interesse per il gioiello della Cantera. Nelle ultime ore però si sarebbe affacciato ancor più minacciosamente il Bayern Monaco, il cui sondaggio esplorativo sul calciatore sarebbe stato confermato direttamente dalla ‘Bild‘.

Il 21enne, titolare di un contratto fino al 2028 col club del suo cuore, sembra convinto ad estendere ulteriormente il suo accordo: “Spero di sì. Al momento penso solo al presente. Sono felice di essere qui, il club della mia vita, e di continuare per molti anni“, ha dichiarato recentemente Barrios.

Le vie del mercato però, soprattutto quando in ballo ci sono 70 milioni – tale è la somma che Chelsea e Bayern sarebbero disposti ad investire – sono infinite. Forse non del tutto per la società di Viale della Liberazione, che a queste cifre difficilmente sarà in grado di competere nella corsa al talento.