La panchina di Inzaghi ora scricchiola: c’è un nome in pole per la sostituzione

Il tecnico piacentino in bilico e al termine della stagione potrebbe andare via: ecco l’idea di Marotta per la panchina dell’Inter

È un momento delicato per l’Inter, dopo l’amara sconfitta contro la Juventus nel recente Derby d’Italia. I nerazzurri, ora a -2 dal Napoli, non possono permettersi ulteriori passi falsi sulla squadra dell’ex Antonio Conte.

Ecco perché il big match del ‘Diego Maradona’ di scena il prossimo 2 marzo, sarà lo spartiacque stagionale per l’annata nerazzurra. Dentro o fuori, serve vincere per alimentare il sogno tricolore, la speranza di vincere il secondo Scudetto consecutivo, quello numero 21. In quella serata a giocarsi tanto del suo futuro in nerazzurro sembrerebbe poter essere soprattutto Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza lo scorso luglio ha rinnovato con i nerazzurri fino al 2026, un annuncio arrivato per bocca di Marotta che ha ribadito la fiducia ad uno degli allenatori più apprezzati d’Europa. Ecco, Inzaghi continua a rimanere un chiodo fisso di diversi club esteri, soprattutto in Premier League.

Addio Inzaghi, ci siamo: un italiano in pole?

Si è parlato tanto di Manchester United, prima che investisse con decisione sulla firma a stagione in corso di Amorim. Occhio pure al Manchester City che tra pochi mesi potrebbe clamorosamente dire addio a Pep Guardiola. Ma a quel punto, chi allenerebbe l’Inter?

Con Inzaghi fuori da giochi e probabilmente lontanissimo dal calcio italiano, Beppe Marotta avrebbe da scegliere da una rosa di nomi assai ampia. Ce n’è uno in particolare che però, al momento, sembrerebbe in primissima fila. In pole position per allenare l’Inter nella stagione 2025/26 vi è nientemeno che Massimiliano Allegri, già accostato in passato alla società meneghina e in cerca di riscatto dopo il controverso e polemico addio alla Juventus.

L’allenatore di Livorno sembrerebbe l’uomo ideale per raccogliere l’eredità di Inzaghi, anche e soprattutto dal punto di vista tattico: Allegri è a suo agio con il 3-5-2 tanto caro a Inzaghi ma allo stesso tempo capace di trasformare la squadra, all’occorrenza pure con una retroguardia a 4.

Allegri al posto di Inzaghi: rivoluzione Inter

Un addio tra mille polemiche, l’esonero inatteso dopo il successo in Coppa Italia contro l’Atalanta. È passato quasi un anno, la Juventus ha poi scelto Thiago Motta che dopo le difficoltà iniziali sembra stia cominciando ad ingranare.

L’ultimo rinnovo di Simone Inzaghi parla di uno stipendio da 6,5 milioni netti a stagione. Sembra assai plausibile pensare ad un Allegri che viaggerebbe su cifre assai simili, forse qualcosina in meno. Marotta conosce bene l’allenatore toscano e le sue qualità, bravissimo a valorizzare i giovani che la proprietà sembra pronta a portare ad Appiano Gentile nei mesi estivi. Un cambio di politica voluto fortemente da Oaktree.

Ad oggi Inzaghi rimane ben saldo sulla panchina della ‘Beneamata’ ma qualcosa, sottotraccia, si sta già muovendo. E così il ritorno da protagonista nel calcio italiano di Massimiliano Allegri si fa spazio in maniera clamorosa. Vedremo, tra qualche mese, se tutto ciò diventerà realtà o se si sarà trattato solo di una suggestione di mercato.