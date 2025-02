Tripla squalifica per Napoli-Inter: Barella e non solo, tremano i muri di Appiano

Paura per i diffidati: Inzaghi deve decidere come comportarsi con i tre titolari che rischiano di saltare la sfida contro il Napoli.

Barella, Bastoni e Mkhitaryan. Tutti e tre devono evitare il cartellino giallo nel prossimo impegno di campionato dell’Inter. In caso di ammonizione contro il Genoa i due centrocampisti e il difensore salterebbero invece la partita contro il Napoli di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi potrebbe magari tenerli fuori col Genoa proprio per evitare inutili rischi… Ma dopo la sconfitta contro la Juventus è davvero il caso di affidarsi a Zielinski, Frattesi e Carlos Augusto. Dei tre, al momento, quello che preoccupa di più dal punto di vista tecnico e mentale è l’ex Sassuolo. Ma anche l’ex Monza potrebbe essere in dubbio. Il brasiliano non si è allenato in gruppo oggi, al rientro dopo il giorno di pausa concesso dall’allenatore alla squadra. Il laterale ha infatti subito un affaticamento nella sconfitta di Torino.

Al di là del pericolo ammonizioni, a giocatori come Barella e Mkhitaryan il riposo potrebbe far molto bene. L’ex Cagliari, dopo non aver giocato a Firenze (una partita in cui la sua mancanza si è sentita parecchio) è tornato in campo con grande forza e spirito. Mkhitaryan non sta giocando ai suoi livelli da più di un mese. Per avere entrambi al meglio contro il Napoli potrebbe dunque essere opportuno farli riposare.

Inzaghi dovrà valutare tutti i pro e i contro. In questo momento di diffusa confusione, scegliere il turnover potrebbe rivelarsi pericoloso. Inoltre, come impone lo schema programmatico, le seconde linee potrebbero trovare spazio in Coppa Italia, contro la Lazio. Bisogna poi considerare che anche Thuram è in dubbio per la sfida contro i liguri in campionato.

Da Appiano filtra che il francese lavorerà a parte anche nei prossimi giorni. E, a oggi, non può essere escluso che il suo rientro sia ritardato alla prossima settimana. Lo staff tecnico potrebbe insomma valutare più giusto farlo tornare a pieno regime per esserci contro il Napoli,

Bisogna poi capire quali risposte potrebbe avere in questi giorni il tecnico dalle cosiddette seconde linee. Finora hanno deluso un po’ tutti, tranne Bisseck. Taremi, Arnautovic e Correa non hanno mai dato l’impressione di poter essere in grado di sostituire senza problemi Thuram. Zielinski ha giocato poche volte sopra la sufficienza, e mai quando schierato interno. Frattesi è in evidente fase down… Augusto ha fatto bene da braccetto, ma potrebbe essere ammaccato.

Contro la Juventus, ha infatti rimediato una forte contusione al polpaccio. Anche lui va quindi considerato a rischio per la sfida di sabato al Meazza contro il Genoa. I liguri stanno disputando un buon campionato. Attualmente sono all’undicesimo posto dietro l’Udinese. Il rendimento recente è stato però altalenante. Sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio e vittoria (contro il Venezia), nelle ultime cinque gare…

Massima prudenza per Thuram: la caviglia gli fa ancora male

Riguardo a Thuram, ci sarà da capire quanto velocemente si riassorbirà l’edema che lo ha trattenuto negli scorsi giorni e che lo ha fatto giocare con il freno tirato nel secondo tempo contro la Juve. Teoricamente, c’è sufficiente margine perché possa farcela. Sembra che ad Appiano Inzaghi stia sfruttando i giorni a disposizione per allenare l’aspetto atletico. Ma Thuram, per ora, è a parte.

Per Inter-Genoa, l’arbitro designato è Piccinini. Al VAR ci sarà Serra. Anche il Napoli si preoccuperà dei diffidati. Anguissa deve evitare il cartellino giallo, ma è difficile che Conte possa lasciarlo fuori nella partita di domenica contro il Como. Lo stesso Conte, con un giallo, non sarebbe al Maradona per la sfida contro l’ex squadra.