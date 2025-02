Il vero jolly di Inzaghi è solo uno: la cessione è sempre più lontana

Simone Inzaghi ha un jolly da calare in un periodo per nulla semplice per l’Inter: la cessione ora si allontana

La partita persa dall’Inter contro la Juve ha lasciato diverse scorie in casa nerazzurra. Diversi calciatori sono finiti sul banco degli imputati, tanto che si è tornati a parlare di rivoluzione e di tanti possibili addii ai campioni d’Italia in carica la prossima estate. In tanti hanno inserito sulla lista dei partenti anche Piotr Zielinski, ma le cose non stanno proprio così.

Il centrocampista polacco non ha mai davvero conquistato la titolarità e non ha un minutaggio così alto, è vero, ma resta comunque una risorsa preziosa agli ordini di Simone Inzaghi. Il tecnico ha le sue certezze costituite da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ma spesso nell’ultimo periodo l’ex Milan è finito ai box per diversi problemi muscolari.

Proprio per l’occasione, si è capita sempre di più l’importanza di avere delle seconde linee di alto valore e tra i calciatori imprescindibili con così tanti impegni c’è proprio Zielinski. Il centrocampista non è stato sempre continuo nello scacchiere nerazzurro, ma ha la capacità di abbinare grande qualità al tiro e nell’impostazione del gioco a una buona fase difensiva. Ora ha superato Kristjan Asllani nelle gerarchie e si guarda anche al futuro.

La heatmap di Zielinski svela le sue qualità nell’Inter

Basta guardare la heatmap stagionale dell’ex Napoli per capire il motivo per cui ora risulta essenziale nella stagione dell’Inter. Come si vede dall’immagine in basso, il centrocampista si può ritrovare indifferentemente basso davanti la difesa, come mezzala di destra e anche come interno di sinistra.

Insomma, può ricoprire indifferentemente il ruolo di regista o anche di interno di centrocampo senza perdere in qualità, elusione del pressing avversario e visione di gioco. Le voci che negli ultimi giorni lo vorrebbero lontano dall’Inter restano piuttosto infondate, almeno per quanto ci riguarda.

Certo, di fronte a un’offerta indecente nessuno è incedibile, ma l’Inter per il momento non ha alcuna intenzione di cedere un’alternativa importante e sempre più convincente nei meccanismi di squadra. Il finale di stagione potrebbe darne ulteriore prova o meglio questo è ciò che si aspettano in molti.