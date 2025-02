DIRETTA Inter-Genoa: i 3 diffidati dall’inizio, davanti Correa-Lautaro | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Genoa di Vieira nella ventiseiesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita il Genoa a Milano nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica di 21 punti in favore dei campioni d’Italia, che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a rialzare subito la testa dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juve dello scorso week end. Lo scopo è quello di tornare subito alla vittoria per sorpassare almeno per una notte il Napoli (impegnato domani a Como) in testa alla classifica e prepararsi al meglio alla sfida di Coppa Italia di martedì contro la Lazio. Per i rossoblù del grande ex Patrick Vieira, che invece vengono dal successo sul Venezia che li pone a metà classifica, ben lontani dalla zona calda, è l’occasione per provare a piazzare il colpaccio in casa di una big.

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata, era la prima giornata, la gara finì con un pareggio 2-2 per via dei gol messi a segno da Vogliacco e Messias per i liguri, inframezzati dalla doppietta di Thuram. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Genoa live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-GENOA

C’è Correa con Lautaro al posto dell’acciaccato Thuram. In campo dall’inizio i 3 diffidati, Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Esordio dal primo minuto in Serie A, a difesa della porta nerazzurra, per Josep Martinez.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Leali; Bani, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup, Masini, Miretti, Sabelli; Pinamonti, Ekhator. All.: Vieira