Inter-Genoa, Correa esce per infortunio: la prima diagnosi

L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo. Al suo posto è entrato Taremi

È durata un tempo la partita di Joaquin Correa. L’attaccante argentino ha subito un infortunio poco prima della fine del primo tempo, con Inzaghi che lo ha di fatto obbligato a rimanere in campo per non sprecare uno slot.

Come comunicato dal club nerazzurro, la prima diagnosi sull’argentino parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Un problema non banale, si teme un lungo stop ma chiaramente serviranno gli esami strumentali per conoscere la reale entità dell’infortunio.