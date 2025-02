Inter, il giovane bomber torna a casa: è già meglio di Taremi e Arnautovic

I movimenti in attacco dell’Inter calamitano l’attenzione sul calciomercato: un giovane bomber può tornare in nerazzurro. Meglio di Taremi

La stagione dell’Inter è fatta ancora di troppi alti e bassi, soprattutto negli scontri diretti, e le critiche non mancano, nonostante la Beneamata sia in corsa per tutti gli obiettivi. Il periodo che sta per arrivare sarà particolarmente intenso per la squadra di Inzaghi e proprio per questo bisognerà trovare ottime prestazioni anche dalle seconde linee.

Proprio in questo caso, arrivano le note dolenti, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. I nerazzurri hanno trovato veramente pochi gol da Taremi, Arnautovic e Correa. La delusione maggiore è arrivata dall’iraniano, che ha segnato solo una rete su calcio di rigore nell’attuale Serie A. Così non va e, nonostante le parole di Ausilio, se le cose non dovessero migliorare, l’addio sembra già scritto la prossima estate.

A quel punto, i nerazzurri resterebbero solo con Lautaro Martinez e Marcus Thuram lì davanti, per cui la società si sta già muovendo per mettere a segno diversi colpi di pregio. Piacciono molto Jonathan David e Santiago Castro, ma anche un altro nome potrebbe presto scalare le gerarchie nelle fila dei nerazzurri e si tratterebbe di un grande ritorno.

L’Inter pensa a Pinamonti: il subentrante perfetto per Inzaghi

Sappiamo bene che Oaktree vuole promuovere la linea giovane per l’Inter e Andrea Pinamonti rientrerebbe ancora alla perfezione nelle idee del club. Ha 25 anni, ma ha già maturato grande esperienza in Serie A e sta facendo bene con il Genoa in questa stagione. Non a caso, ha messo a segno 8 gol in 24 partite giocate in campionato.

I numeri sono buoni e il prezzo non è così elevato per un attaccante, visto che si parla di circa 15 milioni di euro. Probabilmente è arrivato il momento di tornare a casa, visto che sarebbe anche un nome perfetto per le liste, non pretenderebbe la titolarità assoluta e saprebbe portare un buon bottino di gol anche a gara in corso.

Il nome piace e rientrerebbe anche nell’ottica di abbassare il monte ingaggi. In più, le sue caratteristiche sono simili a quelle di Ciro Immobile, per cui Inzaghi saprebbe come sfruttarle al meglio nel suo attacco a due.