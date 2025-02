Lautaro: “Mai bestemmiato!” Poi annuncio Inzaghi su Thuram

“Frattesi sarebbe stato il primo cambio“, ha poi rivelato Inzaghi. “Ma aveva qualche problema: non riusciva già ieri nella rifinitura. Stasera si è pure scaldato stasera, ma è dovuto tornare in panchina perché non riusciva a dare il suo apporto. Acerbi, invece, è rientrato molto bene, lo abbiamo aspettato. Ora in difesa ci sono tutti, ma l’emergenza si è spostata in attacco. La speranza è di recuperare Frattesi per martedì“. Sempre ai microfoni di SkySport, l’allenatore ha sottolineato il fatto che i suoi giocatori hanno giocato troppe partite.

“Barella, Bastoni e Dimarco stanno giocando tantissimo. Dobbiamo cercare di recuperare energie ma sono tantissime le partite da affrontare ancora“, ha commentato. “Ho una squadra matura e consapevole“, ha spiegato ancora il tecnico nerazzurro. “Venivamo da una brutta sconfitta. E, inutile negarlo, aveva fatto molto male perdere così. Ma ce la siamo lasciata alla spalle battendo una squadra che sta facendo un ottimo percorso“.

Il tecnico, riprendendo il discorso fatto un paio di giorni fa da Ausilio, ha poi detto che non metterebbe la firma su nulla. “Noi vogliamo far bene in tutte le competizioni, scegliere a tavolino non è facile. Noi abbiamo i doppi ruoli quindi speriamo di recuperare gli infortunati perché si gioca tanto. Una stagione così è una roba mai vista!”

Lautaro parla da capitano: “Ci mettiamo l’anima“

“Abbiamo parlato tra di noi dopo la sconfitta contro la Juve“, ha dichiarato Lautaro Martinez a fine gara ai microfoni di DAZN. “L’importante è che la squadra sia compatta. La gente deve essere tranquilla e orgogliosa, il gruppo dà tutto per questa maglia“.

“Non è stata una partita di grande qualità“, ha poi ammesso il capitano, “ma ci abbiamo messo l’anima, il cuore. L’importante era ottenere 3 punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, che ci ha fatto male. Eccoci: siamo ancora in piedi“.

“Quando si parla male di una persona non ci sto. Io non ho bestemmiato“, si è sfogato il Toro in riferimento alla polemica sulle immagini senza audio relative al finale di Juve-Inter. “Mi ha dato molto fastidio. Cerco di trasmettere il rispetto ai miei figli. Questa cosa non la accetto, la gente che mi conosce sa che persona sono“.

Ai microfoni di SkySport, Asllani ha voluto innanzitutto tessere le lodi del Genoa: “La squadra è veramente allenata bene. Hanno fatto una grandissima partita“, ha detto il regista albanese. Poi ha aggiunto che è contento del risultato. “Domani gioca il Napoli ma ci godiamo la serata e siamo primi. Siamo ripartiti forte dopo la sconfitta di Torino. Le palle inattive? Ci lavoriamo tantissimo. Barella mi sta dando una grandissima mano, parliamo tanto anche durante la settimana. Sono felice di avere un gruppo così”.