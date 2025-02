Inter, affare con la diretta rivale: è un gigante della difesa

Sondaggi attivi per il centrale di difesa del prossimo anno, spunta l’alternativa in forze al Bayer Leverkusen che l’Inter potrebbe riaffrontare ai quarti di Champions League

Da un estremo all’altro, l’Inter si ritrova faccia a faccia con la dura realtà del dover affrontare un momento estremamente delicato che affligge il proprio organico. Se prima buona parte delle preoccupazioni provenivano infatti dalla linea difensiva, adesso tutte le attenzioni sono poste sul reparto offensivo dilaniato dagli infortuni.

Sono situazioni che accadono sovente in fasi avanzate della stagione e vista l’impossibilità di metter mano al mercato al di fuori della sessione ordinaria, Simone Inzaghi ed il resto del suo staff devono stringere i denti sperando di poter recuperare quanti più elementi possibile nell’arco della prossima settimana. Perché lì, all’orizzonte, ci sono Lazio e Napoli.

Intanto, però, la dirigenza nella persona di Giuseppe Marotta ha ribadito pubblicamente – nel corso del pre-partita contro il Genoa – che ogni attività di scouting prosegue incessante con la finalità di scovare profili utili al perseguimento degli obiettivi del collettivo nerazzurro.

È ormai dato per certo che l’Inter adotterà contromisure adeguate per rinforzare il reparto offensivo in estate, ma sarà altrettanto necessario stringere accordi con nuovi difensori per limitare l’avanzare dell’età anagrafica dei suoi attuali rappresentanti.

Tapsoba ricorrente in Champions, profilo suggestivo per la difesa a tre dell’Inter

In tale ottica, all’Inter potrebbe essere offerto il cartellino del difensore centrale burkinabé Edmond Tapsoba, in forze al Bayer Leverkusen.

Il roccioso ventiseienne ha già raccolto 35 presenze in stagione fino a questo momento, ben dilazionate fra tutte le competizioni ufficiali cui il club tedesco prende parte. Champions League compresa.

Lo si è infatti visto all’opera anche nello scontro diretto avuto con l’Inter nella fase a gironi ed è possibile che le due realtà possano incontrarsi nuovamente ai quarti di finale, se entrambe dovessero superare con esito positivo gli ottavi. Un motivo in più per sondarlo da vicino.

Il profilo di Tapsoba appare oltretutto in linea con le direttive della società in mano ad Oaktree e nel caso in cui dovesse sopraggiungere l’approvazione da parte dei piani alti, il duo Marotta-Ausilio tenterebbe di abbassare i costi dell’operazione per il trasferimento del calciatore nel corso della sessione estiva di mercato.

La formula ideale sarebbe quella di un prestito oneroso con bonus ed eventuale opzione di riscatto, sebbene potrebbero persistere difficoltà nel trovare una quadra per le cifre d’ingaggio, ritenute piuttosto alte per gli standard nerazzurri.

Inzaghi potrebbe sfruttarlo al centro del suo impianto tattico a tre difensori, proprio in sostituzione di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij (o comunque, uno dei due). Al momento, in ogni caso, la lista degli obiettivi è folta e nessuna riserva è stata ancora sciolta.