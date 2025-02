La strategia dell’Inter tra Martinez e Donnarumma: le ultime novità | INTERLIVE

Dopo l’esordio di Josep Martinez in campionato, l’Inter si interroga sul futuro della porta: occhio al destino di Donnarumma

Uno dei temi caldi per l’Inter nel prossimo calciomercato sarà sicuramente a chi affidare i pali nerazzurri a partire dalla prossima stagione. La scorsa estate, la società ha effettuato un investimento importante per Josep Martinez, ma prima dell’infortunio di Yann Sommer, l’ex Genoa si era visto solo in Coppa Italia.

È rimasto in silenzio, non si è lamentato e ha continuato a lavorare in attesa della sua occasione. La grande chance è arrivata proprio contro la sua ex squadra e non ha fallito, anzi si è imposto come uno dei migliori in campo, ricevendo attestati di stima anche da Inzaghi e Ausilio.

Il tecnico di Piacenza l’ha scelto insieme alla dirigenza e non si è pentito, anzi nelle ultime ore i nerazzurri hanno ribadito che la porta in futuro sarà affidata a lui. I tanti rumors circolati sull’arrivo di un nuovo estremo difensore, però, non erano per nulla falsi. Ecco la verità e come stanno davvero le cose su quest’argomento.

L’Inter e il nuovo portiere: come stanno le cose tra Donnarumma e Martinez

Secondo quanto risulta a Interlive.it, Gianluigi Donnarumma resta comunque un’occasione troppo ghiotta per non prenderla in considerazione. Si tratta di un profilo diverso rispetto a Martinez: sarebbe un leader assoluto del gruppo, un calciatore che ha già maturato esperienza internazionale e ha vinto gli Europei da protagonista con l’Italia.

Insomma, se si dovesse aprire un vero e proprio spiraglio l’Inter non si farebbe trovare impreparata, soprattutto a parametro zero a giugno 2026. Nel frattempo, però, sarà concesso sempre più spazio a Martinez, che dovrà dare risposte importanti da qui a fine stagione. Se lo spagnolo dimostrerà di essere affidabile e già pronto, la sua valutazione sul calciomercato si alzerebbe a dismisura, lasciando tranquilla l’Inter almeno per la prossima stagione.

Perde quota, dunque, un profilo come Carnesecchi, a cui l’Inter si era comunque interessata nelle scorse settimane e per cui servirebbe un investimento importante per il cartellino. Alla società farebbe gola una plusvalenza molto importante con Martinez se potesse sostituirlo con Donnarumma, ma ancora è presto per questo tipo di valutazioni. Per il momento, si andrà avanti dando spazio al giovane portiere, e con un orecchio dritto dalle parti di Parigi. Poi si valuterà qualsiasi intreccio in entrata e in uscita, soprattutto senza rinnovo dell’ex Milan e con offerte importantissime per Martinez.