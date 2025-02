“McTominay per Mkhitaryan”: l’annuncio che infiamma Napoli-Inter

A pochi giorni di distanza dalla sfida scudetto, l’indiscrezione del giornalista scalda il confronto: ipotesi clamorosa

Missione compiuta. Seppur con fatica, seppur soffrendo, e grazie all’incornata di un ritrovato Lautaro Martinez, l’Inter ha fatto il suo. Mettendo la giusta pressione addosso al Napoli in vista della supersfida scudetto del 2 marzo prossimo.

Pur non brillantissima, e dovendo fronteggiare le inevitabili polemiche seguite alla sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juve, la squadra di Simone Inzaghi si è ripresa, per lo meno temporaneamente, la testa della classifica. Ora per la Beneamata c’è lo ‘scomodo’ – secondo qualcuno – impegno di Coppa Italia contro la Lazio: un appuntamento da non fallire per lo specialista piacentino, che per ben due volte ha alzato al cielo al trofeo da solo allenatore dell’Inter.

Intanto, molti chilometri più a sud del capoluogo lombardo, si discute del momento di forma della compagine partenopea, reduce da tre pareggi consecutivi e per giunta – cosa alquanto strana per una squadra di Antonio Conte – subendo una rimonta da una posizione di vantaggio nel punteggio.

Proprio nel momento in cui, grazie al mezzo passo falso dei rivali contro il Milan a cui è seguita la succitata sconfitta di Torino, gli azzurri non ne hanno approfittato. Raccogliendo un bottino che non è bastato per avere un cuscinetto di sicurezza prima del big-match del ‘Maradona‘.

Zazzaroni definitivo sulla rosa del Napoli: “Solo McTominay giocherebbe nell’Inter”

Parlando del periodo che stanno attraversando le due grandi contendenti al titolo di Campione d’Italia – occhio comunque all’Atalanta, pronta ad approfittare di eventuali ulteriori passi falsi di partenopei e nerazzurri – il direttore del ‘Corriere dello Sport‘ Ivan Zazzaroni ha espresso le sue convinzioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘.

“In questo momento il Napoli non è brillantissimo, bisognerebbe capirne le motivazioni. Dovremmo capire cosa vuol dire Conte quando dice che il clima non sia dei migliori. I giocatori stanno facendo il massimo, però mancano dei gol“, ha esordito il giornalista.

“Gli azzurri non hanno una qualità individuale altissima. Nessun giocatore del Napoli giocherebbe titolare nell’Inter. Forse il solo McTominay potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, ma poi basta. Raspadori ha tecnica, fa dei movimenti molto intelligenti. trovo che sia una scelta quasi obbligata in questo momento della stagione per Conte“, ha concluso Zazzaroni ponendo di fatto ancora una volta, più o meno esplicitamente, l’accento sulla maggior qualità della rosa a disposizione di Inzaghi rispetto al materiale umano di Conte.