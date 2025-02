Allarme Inzaghi: “Problemi importanti per Taremi e Frattesi”

L’Inter ha strappato il pass per la semifinale di Coppa Italia, in cui affronterà il Milan: Simone Inzaghi ha parlato dopo il fischio finale

Non era facile per l’Inter affrontare la Lazio in Coppa Italia alle porte del match contro il Napoli, decisivo per la corsa scudetto. E dal punto di vista fisico, i nerazzurri hanno accusato, visto che durante la partita non sono stati pochi i problemi fisici per la Beneamata.

Nel primo tempo, infatti, Matteo Darmian è stato costretto a lasciare la gara per via di un fastidio muscolare. La stessa sorte è toccata nel finale a Davide Frattesi e non erano al massimo neanche Bastoni e Arnautovic, quest’ultimo reduce dall’ennesimo problema muscolare.

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di ‘Mediaset’ subito dopo il fischio finale e ha fatto il punto della situazione sugli infortuni: “Siamo in difficoltà sugli esterni e stasera abbiamo perso anche Darmian. Siamo in grande emergenza ma dobbiamo andare avanti pensando partita dopo partita. Frattesi aveva un problema importante, Taremi lo stesso e hanno giocato senza battere ciglio. Hanno giocato con gli antidolorifici. Ora abbiamo sei gare in 20 giorni, sappiamo quello che ci aspetta”.

E sulla gara di stasera ha analizzato: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo sofferto ma non ci siamo disuniti“. Dopo una vittoria pesante, non può mancare un elogio alla squadra: “Ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia. La sentono addosso e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi”.

Da Inzaghi a Arnautovic: testa al Napoli dopo la Lazio

Inzaghi ha parlato anche del cambio di modulo e del passaggio alla difesa a quattro: “Per esigenza abbiamo dovuto cambiare modulo”, ha ammesso. C’è anche un elogio importante per Josep Martinez: “Martinez è un ottimo portiere, la società me l’ha prospettato insieme ad altri tre nomi. Aveva davanti Sommer, ho pensato tante volte di farlo esordire, la Coppa Italia era sua a prescindere. Sapeva di avere davanti Sommer, ma lavora benissimo“.

E la testa non può che andare al Napoli: “Al Milan penseremo ad aprile“, ha dichiarato il tecnico. Inevitabilmente ora ci sarà da preparare al meglio una gara che vale la vetta della classifica e in cui scenderanno in campo tutti i migliori.

Ai microfoni di Mediaset si è presentato anche Marko Arnautovic, che non ha nascosto la gioia per il passaggio del turo: “Vale tanto per me e per l’Inter. Ci eravamo detti che volevamo andare in semifinale, abbiamo vinto e siamo contenti”. Inevitabilmente c’è anche un pensiero per il big match del prossimo weekend: “Andiamo a Napoli per vincere, siamo l’Inter e andiamo a vincere ogni partita. Siamo forti, anche se sappiamo che il Napoli va rispettato“.