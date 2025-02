Attacco al pupillo di Inzaghi: “L’Inter non sta bene e lui non si regge in piedi”

Nonostante il primato in classifica arrivano nuove critiche ai nerazzurri dopo il successo sul Genoa. Nel mirino un calciatore in particolare

La vittoria dell’Inter nell’anticipo contro il Genoa e la successiva sconfitta del Napoli a Como ha portato un ribaltone in classifica. Adesso sono i nerazzurri di Simone Inzaghi in testa, con un punto sui partenopei di Antonio Conte. E sabato c’è lo scontro diretto allo stadio Maradona.

Quella contro i rossoblù dell’ex Patrick Vieira, tuttavia, non è stata una vittoria convincente. C’è voluta un’inzuccata di Lautaro Martinez, peraltro deviata da un avversario, per trafiggere Leali ed avere la meglio sui grifoni.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ è stata analizzata così la situazione dell’Inter: “Ho letto che c’è entusiasmo per il sorteggio di Champions, che sarebbe un percorso adatto per arrivare in finale. Ma io non credo che una squadra che ha battuto il Genoa in casa con un gol sul calcio d’angolo al 78esimo sia in grado di eliminare facilmente una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen che sono prima e seconda in Bundesliga – ha detto il giornalista sportivo Giancarlo Padovan – Ho qualche dubbio…

L’Inter non sta bene, sia davanti dove avrà problemi anche a Napoli, che a centrocampo dove l’usura di alcuni è palese: Mkhitaryan è inguardabile. Tutto è possibile, persino che lo scudetto lo vinca l’Atalanta. Poi se lunedì sera la Juve batte il Verona e c’è un pareggio a Napoli, i bianconeri potrebbero trovarsi a 6 punti dalla vetta. Non credo alla Juventus prima, però è talmente un campionato mediocre che non puoi fidarti di nessuna squadra”.

Inter, anche Focolari contro Mkhitaryan: “Inzaghi avrebbe buoni cambi”

Anche Furio Focolari è sulla stessa lunghezza d’onda del collega, sebbene per lui i nerazzurri restino i maggiori favoriti per la conquista del tricolore.

“Bisogna analizzare il momento delle squadre e in questo momento l’Inter è un po’ in crisi di gioco – le sue parole in diretta all’emittente radiofonica della Capitale – Mkhitaryan non si regge in piedi. inzaghi avrebbe i cambi, anche buoni come i vari Zielinski, Frattesi e Asllani. Ma lui non cambia mai, fa giocare sempre gli stessi che poi non si reggono in piedi.

Per me il campionato lo vince lo stesso l’Inter: ora c’è lo scontro diretto che può essere molto importante. E’ vero che i nerazzurri hanno giocato maluccio contro il Genoa, ma dall’altra parte il Napoli ha fatto anche peggio contro il Como“.