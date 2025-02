Bestemmia Lautaro, riaperta l’inchiesta: cosa rischia davvero

Il caso relativo il video di Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter è ancora vivo: le ultime notizie sulla questione della presunta bestemmia

L’Inter si prepara ai prossimi appuntamenti sul campo, in particolare al big match contro il Napoli che sarà decisivo per la vetta della classifica e per un bel pezzo di scudetto. Allo stesso tempo, il caso Lautaro Martinez non si è ancora sgonfiato. Il bomber argentino aveva pronunciato una presunta bestemmia a fine gara dopo un match maledetto e con tanti errori sotto porta per il bomber, ma senza l’audio non è bastato il video diventato virale per la squalifica.

Le polemiche ovviamente non sono mancate, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli, che hanno gridato al complotto senza molti compromessi, soprattutto perché poi il Toro ha segnato contro il Genoa, quando secondo loro sarebbe dovuto essere squalificato.

Oggi ‘Il Messaggero’, però, ha sganciato una vera e propria bomba: il quotidiano ha scritto che la FIGC ha riaperto l’inchiesta e cerca la prova tv e l’audio che potrebbe portare a un’ammenda o alla squalifica dell’attaccante. In ogni caso, difficilmente il provvedimento arriverà in tempo per la sfida contro il Napoli, anzi è praticamente impossibile che non sia in campo nel big match. I tempi, in ogni caso, saranno comunque più lunghi.

La verità sulla possibile squalifica di Lautaro

Nonostante tutte le discussioni della mattinata, è veramente difficile che ci sia una vera riapertura del caso Lautaro. Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’ nel corso della giornata, in realtà la richiesta della Procura della FIGC risale a una settimana fa e non ha portato alcuno sviluppo nella vicenda.

Quindi, sia l’Inter sia il calciatore possono restare tranquilli sulla questione. La fine della vicenda è arrivata senza la squalifica da parte del Giudice Sportivo e le cose non andranno in maniera diversa.