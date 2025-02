Inzaghi e la difesa a quattro: la verità sul cambio di modulo

Simone Inzaghi contro la Lazio ha fatto ricorso alla difesa a quattro nella seconda parte di partita: il motivo e la verità su quest’opzione

L’Inter ha battuto la Lazio, nonostante i tanti cambi di formazione e gli infortuni arrivati anche a gara in corso che hanno penalizzato la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza, però, ha trovato risposte importanti anche da alcune seconde linee e forse questo è stato il dato più importante di una serata in cui il gruppo ha trovato la vittoria anche senza giocare un calcio spettacolare.

A un certo punto del secondo tempo, però, il tecnico voleva far rifiatare anche Dimarco e, visto l’infortunio di Darmian, non aveva molte soluzioni per sostituire l’esterno ex Verona e Parma. Allora ha scelto di optare per una difesa a quattro decisamente insolita per i nerazzurri, con Bastoni entrato come terzino sinistro e Pavard a destra. I centrali, invece, erano de Vrij e Bisseck.

La difesa a quattro contro la Lazio: sistema atipico per Inzaghi

La scelta del 4-4-2 ha incuriosito molto tifosi, ma non va considerata permanente. Ha anche funzionato, visto che l’Inter ha blindato il risultato e non ha subito gol, ma difficilmente la vedremo se non in emergenza. C’è da dire che i nerazzurri spesso impostano a quattro abbassando Dimarco o Barella, quindi in impostazione non è così atipico.

Cambia, invece, la fase difensiva e spesso Inzaghi preferisce utilizzare il 3-5-2 proprio per presidiare meglio l’area di rigore senza perdere in efficacia in avanti. Nonostante la felicità di tanti nostalgici del modulo, l’Inter proseguirà su questa strada, soprattutto quando recupererà tutti gli effettivi sugli esterni. Ma il 4-4-2 va comunque considerata una soluzione emergenziale, non una possibilità in partite di cartello.