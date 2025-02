L’Inter ha trovato il nuovo attaccante ideale: un gol a partita da ‘riserva’

L’Inter ha bisogno di concludere almeno una grande operazione in attacco: Marotta e Ausilio possono già aver trovato l’attaccante ideale

Il campo merita tutte le attenzioni e gli sforzi dell’Inter in un momento decisamente particolare della stagione, in cui l’Inter si troverà ad affrontare sei partite in 20 giorni. Dopo aver strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia, i nerazzurri dovranno vedersela con il Napoli in uno scontro diretto che può valere un pezzo di scudetto.

Allo stesso tempo, la dirigenza deve concentrarsi anche sul futuro e dovrà portare per forza di cose un grande acquisto in attacco. Anche se Inzaghi e la società lo stanno difendendo a più riprese, ci si aspettava molto di più da Mehdi Taremi, sia in termini di gioco, sia per i gol realizzati. E si sa già che Correa e Arnautovic hanno praticamente terminato la loro storia con l’Inter e a fine anno diranno addio a parametro zero.

Oaktree ha intenzione di puntare su profili più giovani e, visto un calendario che anche l’anno prossimo sarà ricco di impegni, è chiaro che ci sia bisogno di almeno un’alternativa di grande spessore che possa alternarsi con la coppia titolare. Un profilo in particolare resta in primo piano per la Beneamata.

L’Inter insiste per Jonathan David: c’è un dato impressionante sul bomber

Per diversi motivi, l’attenzione dell’Inter per Jonathan David non si è mai spenta, né lo farà nelle prossime settimane. Come è noto, il canadese si libererà a parametro zero dal Lille al termine dell’attuale stagione. Ha velocità, fiuto per il gol ed è molto abile sia nell’uno contro uno, sia nei movimenti offensivi, quelli da bomber puro che stanno mancando spesso in area di rigore.

I numeri parlano per lui: ha già realizzato 23 gol e 4 assist in stagione tra club e Nazionale e in tutte le competizioni, e di questi ben sei in Champions League. Ma c’è anche un altro dato da tenere bene a mente per i tifosi dell’Inter e soprattutto per la società nerazzurra.

Ha realizzato cinque gol in sei partite da subentrante, per cui sarebbe un’arma devastante sia a gara in corso, sia dal primo minuto per Inzaghi. L’Inter ora vuole insistere per strappare il sì del ragazzo, ma la concorrenza è davvero ampia, per cui non sarà facile avere l’ok definitivo.