Clamoroso Salah-Inter: “Il club in pole”

Ipotesi piccanti dalla Spagna sul futuro del prolifico esterno offensivo egiziano in scadenza con il Liverpool, ci sarebbe anche l’Inter fra le principali candidate al suo cartellino

Non è la prima volta nel recente passato che Mohamed Salah faccia parlare di sé sul mercato. Eppure in queste settimane il suo nome è finito più volte sulle prime pagine dei quotidiani d’informazione sportiva perché il suo futuro non è mai stato tanto in bilico.

A distanza di pochi mesi dal termine della stagione, l’esterno offensivo egiziano non avrebbe ancora trovato un accordo sul rinnovo di contratto con il Liverpool, con cui sta percorrendo un itinerario eccezionale – sia sotto il profilo individuale che di squadra – in tutte le competizioni cui il club inglese prende parte.

Ad oggi, si parla di 25 gol e 17 assist in 28 presenze. Numeri davvero d’alta scuola. Per certi versi stupisce il fatto che i ‘Red Devils’ siano disposti a lasciarlo andare al termine del mandato, ma è altresì vero che le volontà di un trentaduenne del suo calibro debbano sempre essere ascoltate e rispettate.

Soprattutto se, in quella che apparentemente parrebbe essere la sua ultima stagione, stia comunque mantenendo un rendimento invidiabile ovunque. Una sorta di saluto col botto, in grande stile.

La sua entourage, nell’adempiere al proprio compito di cercare destinazioni interessanti da presentargli a tavolino il prossimo giugno, si starebbe ancora guardando attorno. Nell’attesa di capire dove potrebbe effettivamente tornare utile ed in che modo sopraggiungerebbero nuovi stimoli.

Salah in scadenza, due dubbi enormi per l’Inter: costi altissimi ed incompatibilità di ruolo

In Spagna filtrano già alcune speculazioni che fanno certamente incuriosire i tifosi nerazzurri. Pare che il nome di Salah piaccia all’Inter e sarebbe strano – se non impossibile – il contrario, si potrebbe aggiungere.

Per il portale ‘Il Nacional’, il club nerazzurro viene addirittura considerato come la “miglior destinazione possibile” per il futuro del calciatore.

L’Inter è tuttavia ben consapevole che per raggiungere un profilo simile debba ricorrere a sforzi economici notevoli. Il fatto che possa arrivare a parametro zero smorza soltanto per metà i costi di gestione di una pratica che peserebbe non poco sul monte ingaggi.

Salah percepisce cifre impensabili per le casse nerazzurre al momento e dovrebbe oltretutto adeguarsi, una volta inserito nel nuovo contesto, ad uno schema tattico che non lo vedrebbe schierato lungo la corsia esterna offensiva di sua competenza. Per il semplice fatto che Inzaghi non prevede la presenza di attaccanti esterni, ma esterni a tutta fascia versatili, con caratteristiche difensive ben marcate.