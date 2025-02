Inter, un super talento al posto di Asllani: affare con il Barcellona

Il futuro di Kristjan Asllani all’Inter resta in bilico per la prossima stagione: il sostituto può essere un grande talento del Barcellona

Negli scorsi giorni, Giuseppe Marotta ha portato notizie importanti per l’Inter del futuro. I nerazzurri avranno maggiori margini di spesa, ma hanno intenzione di puntare essenzialmente su calciatori giovani che possano rappresentare davvero il club nei prossimi anni.

Le cose potrebbero cambiare praticamente in tutti i reparti, ma occhio anche al centrocampo. Se Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sembrano intoccabili, alle loro spalle potrebbero esserci parecchie novità. In molti danno Davide Frattesi come sicuro partente e anche la posizione di Kristjan Asllani è in bilico dopo una serie di prestazioni non proprio convincenti in sostituzione del regista turco.

Per questo, se arrivassero offerte sui 30 milioni di euro (bonus compresi), sarebbe davvero difficile rifiutarli. In passato la Fiorentina si era avvicinata a questa valutazione, ma non ha mai chiuso l’affare per la resistenza dei nerazzurri. Occhio anche all’estero, dove diversi club potrebbero piombare sul ragazzo, che ha le caratteristiche ideali per giocare nella Liga.

L’Inter cerca il sostituto di Asllani: occhio a un super talento del Barcellona

Un nome che potrebbe entrare nei radar dell’Inter è quello di Marc Bernal del Barcellona. Stiamo parlando di un giovanissimo centrocampista di 17 anni, cresciuto in blaugrana e con lo stile di gioco dei catalani. È abile nel far girare il pallone e nel dare le giuste geometrie al gioco, ma ha anche ampi margini di crescita sotto il profilo fisico, visto che ha già superato i 190 centimetri d’altezza.

Ha già esordito nella Liga giocando alcuni spezzoni, ma poi il suo percorso di crescita si è bloccato per via di un grave infortunio. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, sta seguendo il periodo di riabilitazione e potrebbe tornare in campo già a maggio 2025.

Dopo un infortunio del genere, il Barcellona potrebbe comunque essere interessato a cederlo in prestito con diritto di riscatto per permettere al ragazzo di trovare continuità, pur mantenendo la possibilità di riacquisto a cifre più alte. L’Inter potrebbe essere interessata, ma solo a cifre relativamente basse e potendolo acquistare a titolo definitivo. Le sue qualità si sposerebbero alle perfezione con le esigenze dell’Inter.