Inter, la verità sull’arrivo di De Paul: la scelta definitiva di Marotta

Il futuro di Rodrigo De Paul fa sempre discutere parecchio sul calciomercato: la verità su un trasferimento all’Inter la prossima estate

Il centrocampo dell’Inter subirà nuovi cambiamenti la prossima estate. Alcuni andranno via, altri arriveranno, sia in regia sia sulle mezzali, ma la sensazione è che almeno due elementi varieranno nella proposta di gioco di Simone Inzaghi. Intanto, i nerazzurri hanno chiuso il colpo Sucic, che potrebbe essere di vitale importanza per il futuro del club.

Allo stesso tempo, non è da escludere un altro acquisto che possa portare gol, assist e qualità, nonché un apporto importante in entrambe le fasi di gioco. I nomi sono davvero tanti, almeno quelli che stanno circolando in questo periodo dell’anno, ma molto dipende dal futuro di Davide Frattesi.

Se l’ex Sassuolo dovesse partire e portare in dote una cifra importante per il suo cartellino, è quasi scontato che la dirigenza decida di reinvestire parte del guadagno su un calciatore capace di saltare l’uomo e agire come fattore destabilizzante nell’uno contro uno e sulla trequarti – il Luis Alberto di turno che dovrebbe essere l’erede di Mkhitaryan. Nelle scorse settimane, è tornato il tormentone Rodrigo De Paul. Ecco come stanno davvero le cose per l’argentino.

L’Inter molla De Paul: non è un obiettivo per l’estate

La linea di Oaktree resta comunque quella degli scorsi mesi e quindi l’Inter investirà essenzialmente su calciatori giovani, talenti Under 25 che possano aumentare la loro valutazione e magari portare in casa corpose plusvalenze. Proprio per questa ragione, è sempre più complicato vedere calciatori già affermati, dal costo d’ingaggio importante e over 30 in maglia nerazzurra.

Tra questi rientra anche De Paul. Il calciatore è sempre piaciuto, fin dai tempi dell’Udinese, e secondo una parte di dirigenza avrebbe risolto una serie di problemi nella costruzione del gioco, in fase di rifinitura e nel concretizzare le azioni da gol. Gli anni, però, sono passati e non ci sono mai davvero stati i margini per un suo trasferimento a Milano.

Ora sa di occasione sfumata, ma che difficilmente si riaprirà nel prossimo futuro. De Paul è legato all’Atletico Madrid da un contratto fino a giugno 2026, ma la sua valutazione resta importante, attorno ai 20 milioni di euro, a fronte di un ingaggio per nulla basso. È molto più probabile che l’Inter vada su altri profili, per cui il tormentone rischia di spegnersi molto presto.