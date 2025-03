Il Milan piomba sull’ex Inter: i rossoneri pronti a chiudere il colpo

C’è un ex Inter nel mirino del Milan. Nei prossimi giorni, i rossoneri scioglieranno le riserve sulla scelta definitiva

Il sofferto pareggio conquistato al Napoli ha permesso all’Inter di mantenere la testa della classifica con un punto di vantaggio sui partenopei. Una prestazione non certo tra le migliori della stagione quella offerta dai nerazzurri al Maradona ma che, alla fine, è bastata per ottenere un risultato comunque positivo in una lotta Scudetto che così combattuta non si vedeva dal duello tra Inter e Milan di tre anni fa.

A proposito di Milan, mercoledì prossimo Lautaro Martinez e compagni sono attesi dalla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli olandesi, eliminando i rossoneri al playoff, hanno impedito la possibilità che potessero disputarsi altri due Derby in questa stagione prima del doppio confronto nella semifinale di Coppa Italia. Uno scenario che per il Milan sarebbe stato senz’altro più gradito rispetto a quello attuale in cui i rossoneri hanno compromesso anche la rimonta al quarto posto Champions in campionato.

Milan su un ex Inter, nei prossimi giorni si decide tutto

Dopo la sconfitta con il Bologna, il Milan è stato pesantemente contestato dai tifosi. L’affissione di due striscioni emblematici (“Andatevene tutti, vergognatevi”) nei pressi di Casa Milan e del centro sportivo di Milanello ha preceduto la protesta odierna del tifo organizzato che entrerà a San Siro solo dopo il primo quarto d’ora del match contro la Lazio.

Tifosi che chiedono a gran voce, oltre a un miglioramento dei risultati, anche un drastico cambiamento societario. Quest’ultimo, verosimilmente, si concretizzerà già nei prossimi giorni con la nomina di un nuovo direttore sportivo, figura che attualmente manca nell’organigramma rossonero. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha intensificato i contatti con due dei possibili candidati al ruolo ovvero Igli Tare e Fabio Paratici, l’ex Juve, ora consulente al Tottenham, che terminerà il periodo di inibizione per il caso plusvalenza a giugno.

La scelta definitiva è attesa in settimana. Attenzione anche all’inserimento di altri possibili candidati. Svanito l’ipotesi Andrea Berta, l’ex Atletico Madrid destinato a un futuro in Premier League, il Milan avrebbe contattato anche Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter che ha un ottimo rapporto con Ibrahimovic con il quale ha condiviso una parte della sua esperienza, da calciatore, in nerazzurro dal 2006 al 2009 con Roberto Mancini allenatore.

Dal 2021, Burdisso è stato direttore tecnico della Fiorentina, incarico che ha lasciato la scorsa estate. Al momento, pertanto, è libero per una nuova esperienza da dirigente. Al momento, tuttavia, il Milan sembra più propenso a puntare su un profilo con maggiori anni di carriera nel ruolo in Serie A. Tare è il favorito e sembrano esserci le condizioni, stavolta, per un suo approdo al Milan. In passato, l’ex d.s. della Lazio è stato cercato da Paolo Maldini ma decise di rifiutare la proposta e prolungare la sua permanenza con il club capitolino fino all’addio avvenuto nel 2023.