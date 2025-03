Feyenoord di nuovo al Meazza: “Suicidio sportivo Milan, sono sicuro che l’Inter…”

In vista della doppia sfida con la formazione olandese, l’ex attaccante fa la sua previsione sulle possibilità dell’Inter: il giudizio è netto

La nuova Champions, rivoluzionata nella formula e anche nelle gerarchie – basti pensare che un colosso, per quanto in crisi, come il Manchester City, non ha raggiunto nemmeno la fase ad eliminazione diretta – ha regalato sorprese a profusione.

Oltre alla citata prematura uscita di scena degli ‘Sky Blues‘, accoppiati in un Playoff di assoluto livello contro il Real Madrid, altra big che ha deluso non poco nella ‘Phase League‘, c’è stata la doppia sorprendente eliminazione di Milan e Juventus. Che pure sarebbero state favorite nel doppio confronto rispettivamente con Feyenoord e PSV.

I rossoneri sono stati incapaci di ribaltare lo 0-1 di Rotterdam nonostante il gol lampo realizzato dall’ex Santiago Gimenez, approdato a Milanello proprio dalla compagine oranje nel mercato di gennaio, mentre i bianconeri non sono stati in grado di difendere la vittoria di misura ottenuta all’andata a Torino, cedendo le armi ai supplementari contro una squadra già battuta agevolmente nella partita inaugurale della kermesse continentale, a settembre.

Per le modalità con le quali è arrivata la doccia fredda nella gara di ritorno, l’uscita di scena della squadra meneghina ha lasciato davvero interdetti. Per non parlare del fatto che, se il Milan avesse vinto a Zagabria nell’ultima giornata della ‘Phase League‘, non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di passare dal Playoff.

L’urna di Nyon ha poi curiosamente accoppiato il club olandese con l’Inter, chiamata a ‘vendicare’ – dolce sarebbe la missione, se completata – l’eliminazione dei cugini dalla Champions. Per qualcuno l’esito del doppio confronto sarebbe già scritto.

Inter-Feyenoord, l’ex bomber non ha dubbi: “Farà cinque gol”

Intervenuto a ‘Newsuperscommesse.it‘, l’ex attaccante Pasquale Luiso si è fatto un’idea ben precisa dei reali valori in gioco nella sfida che determinerà l’accesso ai quarti di finale della competizione. Il giudizio è netto.

“Quello messo in atto dal Milan è stato un vero e proprio suicidio sportivo, partito già dalla mancata vittoria contro la Dinamo Zagabria. Poi ai Playoff è uscito contro il modesto Feyenoord. Sono convinto che l’Inter di Simone Inzaghi farà cinque gol agli olandesi“, ha esordito Luiso.

“Il discorso è simile per la Juventus, umiliata da una squadra alla portata come il PSV. All’Atalanta, invece, non è bastato un ottimo secondo tempo. Il Club Brugge è stato più cinico e ha sfruttato al massimo le poche occasioni create“, ha concluso.