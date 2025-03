Inter, infortunio Dimarco: l’esito UFFICIALE degli esami

Sabato contro il Napoli è stato costretto a lasciare il campo all’inizio della ripresa a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra

L’Inter ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto stamane Federico Dimarco, sabato contro il Napoli uscito anzitempo dal campo per una contrattura ai flessori della coscia destra.

Stando al club nerazzurro, “gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Dimarco salterà la doppia sfida col Feyenoord di mercoledì sera, valevole per l’andata degli ottavi di Champions, e ovviamente il match col Monza di sabato prossimo.

Emergenza esterni per Feyenoord-Inter: Inzaghi con il solo Dumfries

Inzaghi punterà a recuperarlo per la sfida con l’Atalanta. Intanto per Rotterdam sarà in piena emergenza esterni: solo Dumfries a disposizione.