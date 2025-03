Ultim’ora Feyenoord-Inter: sorpresa Sommer, ‘nuovo’ ruolo per Bastoni

Ci sono un po’ di interessanti novità rispetto alla trasferta dell’Inter a Rottherdam: Inzaghi ha un asso nella manica

L’emergenza è evidente ma non può rappresentare un alibi. L’Inter affronterà il Feyenoord in Olanda per l’andata degli ottavi di finale di Champions senza Dimarco, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. In pratica, a disposizione c’è solo un esterno di ruolo: Denzel Dumfries. Inoltre, tutti i centrocampisti titolari appaiono in una fase di forma poco brillante.

Hakan Calhanoglu, da poco rientrato da un serio infortunio, ha subito una botta a Napoli e si è allenato in gruppo solo oggi, alla vigilia dell’incontro di Champions. Mkhitaryan appare già da parecchie partite in affanno. Barella continua a essere sftruttato senza sosta. E i panchinari, cioè Asllani, Zielinski e Frattesi, non danno garanzie al tecnico come alternative.

A Napoli, l’allenatore nerazzurro ha provato nel secondo tempo a giocare con un 4-4-2, con l’esterno olandese largo a sinistra e Pavard a destra. Il nuovo modulo non ha tuttavia dato risultati incoraggianti. E per la sfida contro il Feyenoord è dunque venuto a galla un problema. Meglio adattare un giocatore fuori ruolo come quinto, oppure insistere con la difesa a quattro?

Bastoni: ruolo chiave contro il Feyenoord

Domani, contro gli olandesi del Feyenoord, Inzaghi potrebbe verosimilmente schierare Alessandro Bastoni come quinto di sinistra, mantenendo il 3-5-2. In sostanza, il nazionale italiano dovrebbe prendere il posto di Dimarco, con Dumfries dal lato opposto e la difesa a tre composta da Pavard, de Vrij e Acerbi, nel ruolo di braccetto sinistra. Con Bastoni largo a sinistra, la difesa potrebbe anche passerebbe a quattro in fase di non possesso.

Per Inzaghi, rinunciare al 3-5-2 è sempre un problema. Ma c’è da dire che il 4-4- dovrebbe essere un modulo elementare, facilmente interpretabile da tutti i giocatori a disposizione. Ecco perché la difesa a quattro non è un’opzione da scartare a priori. Come abbiamo visto, con un 4-4-2, in costruzione, alzando un poco Bastoni, si tornerebbe subito agli automatismi del 3-5-2.

Di Bastoni si è sempre detto che ha le caratteristiche e il piede per poter far bene da esterno puro: ecco l’occasione propizia per vederlo all’opera. Il nazionale italiano può giocare largo a sinistra sia con il 3-5-2 che con il 4-4-2.

Diversamente, appare difficile che l’allenatore possa sperimentare il rombo a centrocampo: una soluzione che ha provato raramente e che necessità di interpreti che conoscono i movimenti e i tempi. Si era infatti ipotizzato un possibile 4-3-1-2, con Frattesi o Mkhitaryan dietro le punte.

Riecco Sommer: convocazione possibile

Ci sono anche altre novità interessanti che arrivano dall’ultimo allenamento dei nerazzurri. Notizie relativamente positive per Inzaghi. Il tecnico ha infatti recuperato pienamente Hakan Calhanoglu che si è appunto allenato in gruppo con il resto dei compagni in questa rifinitura della vigilia, dopo che sabato a Napoli aveva preso un duro colpo che lo aveva costretto al cambio.

C’è anche una seconda ottima notizia per Inzaghi. Ed è quella relativa a Yann Sommer. Il portiere svizzero, che si sta allenando con uno speciale tutore, potrebbe tornare a disposizione molto prima del previsto. L’ex Bayern Monaco sembra poter contare sul guanto speciale per non rischiare ricadute dopo l’operazione subita alla mano dopo l’infortunio in allenamento. Al momento il numero 1 dell’Inter viaggia addirittura verso la convocazione nella sfida contro il Feyenoord.

Bisogna ricordarsi che l’Inter giocherà contro una squadra minata dagli infortuni, che ha cambiato da pochi giorni l’allenatore. L’Inter deve dunque fare la partita nonostante le assenze. Chi sceglierà Inzaghi? La formazione più probabile, a oggi, è con Martinez in porta, Pavard, de Vrij e Acerbi (o Bisseck) in difesa, Barella, Calha e Mhkitaryan a centrocampo, Dumfries a destra e Bastoni a sinistra. E poi la ThuLa in attacco.