Feyenoord-Inter, grande ansia per Thuram: “Non riesce neanche a tirare”

La rabbia è cresciuta per tanti minuti nel primo tempo tra Feyenoord e Inter in Champions League: cresce l’ansia per le condizioni di Thuram

Non è un’Inter spumeggiante quella che sta affrontando il primo tempo contro il Feyenoord. I problemi della squadra di Simone Inzaghi non sono passati, con diversi calciatori che non sono al massimo della condizione, altri reduci da infortuni e altri ancora fuori ruolo.

Per tanti minuti, i nerazzurri hanno fatto fatica a soddisfare le richieste di Inzaghi e a trovare il bandolo della matassa, anche nelle uscite in fase difensiva e negli attacchi coordinati. Marcus Thuram è il calciatore più in difficoltà: il francese non è affatto quello di sempre, ancora poco fluido nella corsa e con tanta difficoltà nel saltare l’uomo e sfruttare le sue caratteristiche.

mamma mia Thuram non riesce nemmeno a tirare, è proprio messo male — çrįstĩªñ (@stiancri_) March 5, 2025

Mamma mia Thuram è forse al 50% — MinaInterista⭐️⭐️ (@MinaInterista) March 5, 2025

Non corriamo proprio, qui Thuram cammina letteralmente #FeyenoordInter — TheWeekndismo⭐⭐ (@Daniele_XOTWOD) March 5, 2025

Manca l’apporto delle punte Wazza. Thuram corre ancora male, Lautaro il solito…in questo periodo è così purtroppo — Mario (@MarioPa59350832) March 5, 2025

thuram non si regge in piedi — andrea 🥀💫 (@dreean_00) March 5, 2025

Dopo un paio di occasioni che l’attaccante ha sprecato a campo aperto, è montata la rabbia, ma anche la preoccupazione di tanti tifosi. In molti si sono fatti sentire su X, evidenziando come le condizioni fisiche del bomber non siano per nulla al top. C’è chi scrive addirittura che “non riesce nemmeno a tirare in porta”. Sicuramente la sofferenza la fa da padrona a questo punto della stagione dell’Inter.