Inzaghi ha un’arma a sorpresa contro il Feyenoord: chi è Cocchi e come gioca

Matteo Cocchi potrebbe avere una grande opportunità nel match contro il Feyenoord: chi è e come gioca l’esterno dell’Inter

La partita tra Feyenoord e Inter è sempre più vicina e si tratta di un appuntamento decisivo per la stagione dei nerazzurri, che vogliono strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Il problema è che l’emergenza è sempre più viva per Simone Inzaghi nel ciclo terribile che il calendario propone.

La sfortuna ha aggredito, quasi in maniera brutale, tutti gli esterni a disposizione, fatta eccezione per Denzel Dumfries. È così che i nerazzurri dovranno proporre uno spartito composto dall’olandese sulla sua fascia destra, quella di competenza, e con Alessandro Bastoni chiamato a giocare sull’out mancino.

Tra le tante soluzioni inedite vagliate in questi giorni, ce n’è anche una piuttosto timida che non ha fatto breccia nelle idee di Inzaghi, ma che potrebbe essere comunque importante a gara in corso. Si tratta di Matteo Cocchi, laterale basso dell’Under 19 che ha già mostrato tutte le sue qualità con il settore giovanile dell’Inter nelle ultime stagioni.

Chi è Matteo Cocchi e perché Inzaghi può fidarsi di lui

È chiaro che non è facile affidarsi a un esordiente in una partita così delicata e in cui passa molto della stagione dell’Inter. Cocchi, però, non è un ragazzino di belle speranze come gli altri, perché ha già dimostrato una personalità incredibile nell’interpretazione del gioco e la capacità di coprire tutta la fascia sinistra senza grossi problemi, sia come terzino puro sia come laterale di un centrocampo a cinque.

È dotato di un mancino molto educato che gli permette di sfornare cross a profusione per gli attaccanti – grazie a questo fondamentale è stato spesso paragonato a Dimarco, anche se le caratteristiche sono un po’ diverse. Sfiora i 180 centimetri d’altezza e predilige la fase offensiva, con una buona visione di gioco da quella zona di campo.

Il suo percorso in questa stagione parla per lui, soprattutto in Youth League. Ha già realizzato due gol e due assist nella competizione giovanile per eccellenza, ma è anche a quota due gol e un assist nel campionato Under 19, nonostante non sia ancora proprio la sua annata della consacrazione, visto che ha appena compiuto 18 anni. Il talento c’è, le caratteristiche pure e vedremo se Inzaghi deciderà di sfruttarlo a gara in corso già stasera. L’assenza di Dimarco può essere l’occasione per mettere in mostra un altro gioiello di casa.