Otto squalificati e multe ai club: Napoli-Inter, le sanzioni UFFICIALI

Ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A, che ha visto protagoniste anche Napoli e Inter nello scontro diretto del sabato pomeriggio

Al termine del ventisettesimo appuntamento stagionale di campionato, la classifica vede ancora Napoli e Inter in cima a distanza di un solo punto. Uno soltanto, come quello spartito dalle due dirette rivali nella corsa al titolo lo scorso sabato, in occasione dello scontro al Maradona.

L’Atalanta segue a ruota e tiene botta a due lunghezze, quanto basta per far capire che i giochi non sono affatto conclusi. E nell’incertezza generale delle prime tre posizioni, la Juventus si avvicina minacciosa grazie alla continuità di risultati. Nonostante le tante perplessità sul livello qualitativo della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Al capo opposto del lungo cordone che compone le venti classificate in Serie A, il Monza sembra precipitare sempre più a fondo in un pozzo senza luce. Accompagnato a distanza di quattro punti dal Venezia, in una lotta per la salvezza ancora apertissima con le altre vicine di stanza.

Chiusa l’assegnazione dei punti, al Giudice Sportivo è spettato il compito di decifrare tutte le indicazioni fornite dagli arbitri come da prassi regolamentare. Nel documento ufficiale si leggono squalifiche e sanzioni, di cui dovrà pagare lo scotto anche l’Inter.

Giornata piena per il Giudice Sportivo, multate anche Inter e Napoli

All’appello spuntano otto calciatori a cui è stata comminata una squalifica di un turno per infrazioni commesse in partita. Trattasi di Marc Kempf (Como), Mergim Vojvoda (Como), Strahinja Pavlovic (Milan), Mike Maignan (Milan), Remo Freuler (Bologna), Gianluca Mancini (Roma), Rolando Mandragora (Fiorentina) e Nicolò Zaniolo (Fiorentina).

Fra questi non vi sono giocatori dell’Inter, ma figura ancora una volta Simone Inzaghi all’ottava sanzione stagionale. La prima per il preparatore atletico, Fabio Ripert.

Ben più pesante è stato il rapporto di cui deve farsi carico il club, sanzionato con un’ammenda pecuniaria di 8 mila euro a causa del comportamento antisportivo mostrato da alcuni tifosi ospiti al Maradona, “per aver lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico. E per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine”, si legge nella nota.

Allo stesso modo, anche il Napoli ha ricevuto una sanzione di 12 mila euro con la medesima accusa. A cui è stato aggiunto il tentativo, da parte di uno dei tifosi partenopei presente sugli spalti, di sputare addosso al tecnico in seconda dell’Inter, Massimo Farris, senza però colpirlo.