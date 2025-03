Dal Barcellona al Feyenoord: i 18 gol di Lautaro in Champions League

Lautaro Martinez è diventato il miglior marcatore della storia dell’Inter in Champions League con 18 reti: i migliori gol dell’argentino

L’Inter e il suo Toro, un amore indissolubile che si è armato con grandi notti vissute insieme. Nonostante le tante critiche ricevute in questa stagione e qualche gol sbagliato di troppo, il bomber resta al centro del club nerazzurro, sul campo e nello spogliatoio. L’argentino ha segnato il 2-0 che ha chiuso il match di ieri contro il Feyenoord e grazie al quale ha tagliato un nuovo traguardo personale storico per lui e per tutta l’Inter.

Lautaro è arrivato a quota 18 gol in Champions League: nessuno prima di lui nella storia del club ne ha segnato di più, per cui il Toro è al primo posto dei marcatori nerazzurri.

Se proporzionato a tutti gli attaccanti che hanno vestito la maglia nerazzurra, si tratta di una soddisfazione incredibile per un ragazzo argentino arrivato in Italia con tante belle speranze e che le sta concretizzando anno dopo anno, con la fascia di capitano al braccio.

Di questi 18 se ne ricordano alcuni davvero splendidi, ma con una particolarità: un concentrato di precisione e potenza che ha sempre contraddistinto il Toro.

I gol più belli di Lautaro in Champions con la maglia dell’Inter

Nel racconto dei gol di Lautaro in Champions non si può non partire dalla perla contro il Barcellona, la prima firma del bomber argentino in maglia nerazzurra nella stagione 2019/20. Il Toro si è allungato in spaccata con il difensore avversario attaccato al corpo e ha freddato il portiere sul primo palo. Erano le premesse di anni meravigliosi, sperando che il meglio debba ancora venire.

E come non menzionare anche la rete spettacolare contro il Liverpool? Dopo la sconfitta in casa per 2-0 all’andata, l’Inter era costretta a rimontare. A metà secondo tempo, Lautaro ha sfoderato un bolide dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al Liverpool. Peccato che poi la rimonta non sia stata completata.

Due anni fa, c’è stato un altro appuntamento storico per l’Inter, quello contro il Milan. E anche lì Lautaro ha lasciato il segno con la rete che ha portato i nerazzurri in finale, prima di perdere contro il Manchester City. Ecco, il tassello che manca ora è proprio quello e il Toro spera di farcela già in questa stagione.