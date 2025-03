Il rinnovo non ferma l’Inter, colpo in Serie A in arrivo

Gioca in Serie A un altro possibile obiettivo di mercato dell’Inter. Il rinnovo di contratto ormai prossimo non spaventa i nerazzurri

Qualificazione ai quarti di finale di Champions League ipotecata per l’Inter. Lo 0-2 rifilato al Feyenoord in trasferta permette a Lautaro e compagni di attendere con relativa serenità il match di ritorno in programma mercoledì prossimo a San Siro che dovrebbe proiettare i nerazzurri alla probabile sfida contro il Bayern Monaco.

Una vittoria, quella al De Kuip, che l’Inter ha conquistato in una situazione di grande emergenza con quattro esterni tutti indisponibili contemporaneamente ovvero Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian. Quest’ultimo, in particolare, si è infortunato nel corso del quarto di finale di Coppa Italia e tornerà a disposizione verosimilmente solo dopo la pausa per le Nazionali, quindi a inizio aprile. Stessa situazione per Dimarco e Zalewski mentre per Carlos Augusto ci sono chance di rientro per la prossima settimana.

Inter, nuovo obiettivo per la fascia destra: può essere l’alternativa a Dumfries

La permanenza all’Inter di Darmian è destinata a proseguire di un’altra stagione. Non c’è ancora l’ufficialità del rinnovo ma, dal bilancio 2023-24, si è appreso già che è stata attivata l’opzione di prolungamento annuale fino al 2026, stessa scelta attuata anche per Acerbi. A 36 anni, il prossimo sarà l’ultimo rinnovo di Darmian con l’Inter, motivo per cui la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per individuare il suo sostituto sulla fascia destra.

Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche Dodo della Fiorentina. Titolare inamovibile con Palladino, l’esterno brasiliano sta per rinnovare il contratto con i viola fino al 2030 con un ritocco dell’ingaggio. L’accordo è ormai prossimo alla definizione e ribadisce la centralità dell’ex Shakthar nell’organico della Fiorentina anche per il futuro.

Nonostante il rinnovo, le prestazioni di Dodo non possono non attirare le attenzioni dei grandi club. Per l’Inter, in particolare, il brasiliano può rappresentare il rinforzo giusto per completare la fascia destra. Agile, veloce e con una spiccata propensione offensiva, Dodo sa adattarsi perfettamente al 3-5-2. Notevole anche il suo contributo negli assist (5 in questa stagione) e nella fase difensiva, aspetto quest’ultimo che ha migliorato nelle stagioni in viola.

Al momento, si tratta ovviamente solo di un’ipotesi. Classe 1998, Dodo ha una valutazione di circa 20 milioni, cifra al momento elevata per giustificare un possibile investimento per un ruolo che avrà in Dumfries il titolare anche nelle stagioni avvenire. Vedremo, dunque, se l’interesse dei nerazzurri sfocerà in qualcosa di concreto oppure se si punterà su un profilo più giovane e di prospettiva da affiancare all’olandese.