Inter, affondo per l’erede di Lautaro: 25 milioni più Asllani

Il centrocampista nerazzurro sarebbe stato proposto dalla dirigenza come contropartita di un affare più ampio, per raggiungere un obiettivo di mercato promettente. Marotta e Ausilio guardano all’attacco

Kristjan Asllani è stato prelevato dall’Inter tempo addietro allo scopo di prepararlo a raccogliere, prima o poi, l’eredità di Hakan Calhanoglu. Finora il mediano italo-albanese non ha tuttavia avuto grosso modo di splendere sotto gli occhi di Simone Inzaghi il quale, in diverse occasioni, lo ha schierato con la dovuta cautela in partite dal diverso peso specifico.

In ciascuna di queste ha dato prova di buone doti, sebbene manchi ancora quel pizzico di grinta che lo farebbe emergere ulteriormente da uno status attualmente fremo sulla sufficienza. Tale mancanza è probabilmente ciò che ha portato la dirigenza nerazzurra a considerare l’eventualità di una partenza, se le circostanze di mercato lo avessero permesso.

Nella scorsa estate nulla è stato concretizzato per la volontà condivisa di continuare ancora insieme lungo il medesimo binario. Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’, un secondo tentativo sarebbe stato effettuato a gennaio in concomitanza con l’apertura dei battenti della sessione invernale.

L’Inter ci ha provato per Castro, includendo Asllani nella trattativa: altra chance in estate

Asllani sarebbe stato proposto come contropartita tecnica da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio al Bologna, con una finalità ben precisa. Obiettivo primario della trattativa era infatti Santiago Castro, grande rivelazione in questa stagione di Serie A e centravanti argentino che – per caratteristiche – ricorda molto Lautaro Martinez.

L’operazione, inclusiva di un pacchetto cash da 25 milioni, avrebbe comunque incontrato un netto rifiuto da parte della società destinataria per via dell’evidente importanza che il giovane attaccante riveste nel quadro generale di Vincenzo Italiano.

Cià tuttavia non esclude un nuovo approccio da parte dell’Inter al termine della stagione corrente, così da strappare Castro alla foltissima concorrenza internazionale che continua a crescere a dismisura col passare delle giornate di campionato.

Intanto il Bologna coccola il proprio gioiellino ed il suo connazionale Benjamin Dominguez, altra scoperta meravigliosa fatta sullo scenario sudamericano dal ds Sartori. Entrambi, stando alle valutazioni attuali, varrebbero almeno il doppio di quanto precedentemente stimato ad inizio stagione.