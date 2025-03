Inter, sta succedendo di tutto: “È una follia non aderente alla realtà”

Prosegue il duello scudetto tra i nerazzurri di Inzaghi e il Napoli di Conte a colpi di botta e risposta. Juve e Atalanta pronte ad approfittarne

Non c’è tempo per rifiatare. Messa da parte la Champions League fino a martedì prossimo quando ci sarà la gara di ritorno contro il Feyenoord, per l’Inter è già tempo di pensare alla sfida di sabato contro il Monza.

Riparte la corsa scudetto e il duello contro il Napoli, dopo il pareggio del ‘Maradona’, diventa a distanza. Lo scontro diretto tra Juventus e Atalanta, poi, dirà chi potrà essere il terzo incomodo a contendere il titolo alle squadre di Simone Inzaghi e Antonio Conte. Ma chi è la favorita? Il dibattito è apertissimo: di certo i partenopei hanno il vantaggio di aver giocato e di dover giocare meno partite rispetto ai meneghini.

Ma c’è chi non la pensa così: “La narrazione che arriva da Milano punta a scaricare le pressioni sul Napoli, ma è una follia – dichiara il giornalista Giancarlo Padovan a ‘radio punto nuovo’ – Gli azzurri avevano un gap di 40 punti rispetto all’Inter. Questa lettura non aderente alla realtà: l’Inter è l’unica squadra che ha l’obbligo di vincere lo scudetto, non c’è paragone tra le due rose. Conte sta facendo bene, oltre ogni aspettativa, sebbene gli abbiano ceduto Kvaratskhelia a gennaio. Adesso il calendario è favorevole agli azzurri e si fa duro per Inzaghi, con una partita ogni tre giorni e tanti calciatori infortunati“.

Padovan toglie la Juve dalla corsa scudetto e fa una previsione: “Verrà superata dalla Lazio”

La vittoria contro il Verona, la quinta di fila in Serie A, ha clamorosamente riportato in corsa anche la Juventus. Adesso i bianconeri di Thiago Motta sono a 6 punti dall’Inter, 5 dal Napoli e 3 dall’Atalanta, prossima avversaria a Torino.

Tuttavia Padovan non vede la Juve in corsa per il titolo, anzi rischierebbe pure la qualificazione alla prossima Champions League: “Per me possono puntare solo al quarto posto, ma lo perderanno a vantaggio della Lazio – la sua previsione all’emittente radiofonica napoletana – La Juventus ha recuperato tanti punti alle prime in classifica grazie ad un calendario favorevole, ma non è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto.

Thiago Motta sta facendo un percorso doloroso in un ambiente che gli è ostile: oggi non ci sono le condizioni per vincere subito. Solamente un crollo delle tre squadre davanti Inter, Napoli e Atalanta potrebbe cambiare le cose. Ma non dimentichiamo che la Juve è stata surclassata dal PSV Eindhoven e dall’Empoli…“.