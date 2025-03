Brutto infortunio per Zielinski: crolla da solo in mezzo al campo

Piotr Zielinski ha destato grande preoccupazione in casa Inter: il polacco ha subito un brutto infortunio ed è uscito dopo solo tre minuti dal suo ingresso

L’Inter è riuscita a ribaltare il clamoroso 0-2 in favore del Monza nel primo tempo, in una serata che sembrava storta fin dal nascere per i nerazzurri. Oltre a ciò che è successo in campo, c’è da fare i conti anche con una brutta notizia per il club di Milano: infatti, Piotr Zielinski si è fatto male e il problema del centrocampista sembra piuttosto serio.

Simone Inzaghi ha deciso di dare una svolta al centrocampo, sostituendo Mkhitaryan con Zielinski, abile anche nel tiro fuori area. Al 70esimo minuto, dopo averci pensato a lungo, l’allenatore ha inserito l’ex Napoli, ma la sua partita è durata solo tre minuti di gioco.

Infatti, mentre il pallone era lontano e tutto solo in mezzo al campo, Zielinski è crollato a terra toccandosi il polpaccio e con un’evidente smorfia di dolore sul volto. Le sue condizioni sono parse subito molto serie, tanto che Lautaro Martinez si è avvicinato al compagno e ha chiesto il cambio alla panchina. Serviranno gli esami strumentali per capire la reale entità del danno, ma si teme uno stop parecchio lungo per il centrocampista.