Inter, autogol Zielinski: “Doppio regalo al Napoli”

Il centrocampista polacco è sbarcato alla corte di Inzaghi a titolo gratuito la scorsa estate. Ecco come può incidere negativamente sulla corsa scudetto

La scorsa estate l’Inter non è stata certamente protagonista sul mercato. In entrata sono arrivati il portiere Josep Martinez dal Genoa, il giovane difensore Tomas Palacios (poi prestato a gennaio al Monza, ndr) dall’Independiente Rivadavia e i due svincolati Mehdi Taremi in attacco e Piotr Zielinski a centrocampo.

Di fatto quattro innesti per puntellare la rosa e rinforzare la panchina. Serviva anzitutto un vice Sommer tra i pali dopo l’addio di Audero, poi un uomo in più in difesa in attesa del rientro di Buchanan (poi rimpiazzato con Zalewski nella sessione invernale di mercato). Inoltre un bomber di razza che facesse rifiatare Lautaro Martinez e Thuram e infine forze fresche in mediana vista l’età avanzata di Mkhitaryan.

Proprio il polacco svincolatosi dal Napoli sembrava l’unico a poter conquistare un posto da titolare, ma Simone Inzaghi continua a preferirgli spesso l’armeno ex Roma. Un fattore nella corsa scudetto? Sì, ma in negativo secondo Riccardo Trevisani: “Zielinski ha fatto due regali al Napoli in quattro giorni: uno quando si è addormentato permettendo a Lobotka di dare il via all’azione del gol di Billing. E un altro quando ha sbagliato il rigore contro il Feyenoord: con lo 0-3 per l’Inter, la gara di ritorno sarebbe stata un’amichevole” ha detto il noto telecronista sportivo in diretta a ‘TeleVomero’.

Corsa scudetto, Trevisani: “Napoli favorito, Inter sulle gambe”

Per quanto riguarda la lotta per il tricolore, Trevisani non ha dubbi nell’escludere la Juventus: “Qualora dovesse vincere tutte le partite, arriverebbe a quota 85 punti, ma secondo me non arriverà nemmeno a 80”.

Il duello tra Inter e Napoli, invece, ha un chiaro favorito: “La vittoria di mercoledì in Olanda vuol dire che l’Inter dovrà fare pure i quarti di Champions League, sono partite che ti prosciugano le energie. E già i nerazzurri non stanno bene a livello fisico, visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Inzaghi. Secondo me il Napoli oggi è la favorita allo scudetto.

Non ci dimentichiamo che in queste ultime undici giornate di Serie A gli azzurri di Conte avranno otto o nove partite abbordabili. L’Inter, invece, avrà due doppi confronti contro il Milan in Coppa Italia e il Bayern Monaco in Champions. Poi se batte i tedeschi li aspetta il Barcellona… Più tutte le gare da giocare in campionato! Io ho visto una squadra sulle gambe, anche nella prima mezzora di Rotterdam”.