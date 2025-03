L’Inter non molla Casadei: il piano per riportarlo a casa

Cesare Casadei non è mai davvero uscito dai pensieri dell’Inter: c’è già un piano per riportare a Milano il centrocampista

Gli appassionati di calcio giovanile probabilmente ancora ricordano i gol e le grandi giocate di Cesare Casadei con la maglia dell’Inter ai tempi della Primavera. Il centrocampista era diventato il calciatore più importante e la punta di diamante di quella squadra, riuscendo a sfruttare al massimo le sue capacità di inserimento e nel gioco aereo, ma anche buoni doti tecniche.

Nel frattempo è stato molto bravo anche a ritagliarsi un ruolo decisivo nelle selezioni giovanili dell’Italia, aumentando la sua reputazione internazionale. Proprio per questo, il Chelsea ha presentato all’Inter un’offerta irrifiutabile per un calciatore così giovane e senza presenze tra i professionisti, strappando il gioiello ai nerazzurri.

Il sacrificio è stato fatto a malincuore, ma non ha pagato i dividenti sperati per la carriera del calciatore. Infatti, Casadei ha visto ben poco il campo a Londra e ha fatto tanta fatica a emergere in una rosa tanto ampia come quella dei Blues. Alla fine, il Chelsea ha mollato la presa e il calciatore è tornato in Italia, stavolta al Torino – i londinesi hanno conservato solo il 20% sulla futura rivendita. In granata le cose stanno andando bene, tanto da trovare già il primo gol in Serie A.

L’Inter segue la crescita di Casadei: così può tornare a Milano

L’operazione non sarebbe già per la prossima estate, visto che il Torino ha puntato forte su Casadei, blindandolo con un lungo contratto, ma l’Inter non ha mai dimenticato quel ragazzo dal fisico imponente e dalla grande presenza in area di rigore, con l’obiettivo di riportarlo a casa prima o poi.

I nerazzurri potrebbero fare un tentativo – pur sapendo che i piemontesi sono bottega cara -, mettendo sul tavolo formule particolari, un prestito con obbligo di riscatto e pagamenti dilazionati che potrebbero facilitare l’operazione. Certo, serviranno anche delle uscite nel reparto e Frattesi resta l’indiziato numero uno, ma Casadei sarebbe un nome importante anche per la compilazione delle liste, fattore da non sottovalutare.

Se l’operazione dovesse superare i 20 milioni di euro, sarebbe veramente difficile per l’Inter arrivare al ragazzo. Ma l’idea c’è e Ausilio ha intenzione di coltivarla anche in futuro, magari quando la mezzala avrà messo a referto altri gol e minuti importanti in Serie A.