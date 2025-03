Pagelle e Tabellino Inter-Monza 3-2: Calhanoglu si risveglia, Pavard giochicchia

Top e flop della sfida fra Inter e Monza di Serie A: i nerazzurri hanno l’occasione di allungare a +4 sul Napoli

Dopo aver superato il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in Olanda, l’Inter sfida il Monza in Serie A. L’incontro mette di fonte la prima e ultima della classifica. Inzaghi lancia Arnautovic dal 1′ in coppia con Lautaro. In campo per il Monza ci sono gli ex D’Ambrosio e Keita.

La prima azione pericolosa della partita è condotta proprio da Keita: il suo tiro da fuori, al 7′, finisce fuori. Turati ferma con un ottimo intervento un colpo di testa di Arnautovic al 23′. Il portiere del Monza si ripete dopo due minuti su Lautaro, sulla ribattuta il Toro insacca, ma l’arbitro annulla per tocco di mano (anche se non si capisce bene la dinamica).

Al 32′, Mota libera con un tacco Birindelli che entra solo in area e patte Martinez: è 0-1. Dumfries ha la palla per il pareggio al 38′, ma prova un difficile pallonetto facilmente neutralizzato da Turati. L’ex Keita firma lo 0-2 al 44′ con un meraviglioso tiro a giro imparabile per il portiere nerazzurro. Arnautovic accorcia di testa nel recupero del primo tempo su assist di Dumfries.

L’Inter riparte con furia nel secondo tempo. Ci riprova l’olandese con una bella discesa solitaria al 50′, ma la sua conclusione sbatte sul primo palo. Al 62′, Lautaro manda alto di testa. Calhanoglu firma il pareggio da fuori al 65′. Poi, al 71′ ci prova il neoentrato Thuram su cross di Barella: la palla esce di poco. Di nuovo Thuram va vicinissimo all’incrocio dei pali con un tiro a giro al 75′. Due minuti dopo Lautaro mette dentro il 3-2 di testa, con un tuffo disperato: Turati respinge ma quando il pallone ha già superato la linea. Thuram, a porta vuota, centra il palo all’83’. Turati salva il Monza all’88’ deviando un bel tiro di Hakan Calhanoglu. L’Inter, con fatica e ostinazione, porta a casa i tre punti.

TOP e FLOP INTER-MONZA

TOP

ARNAUTOVIC – 7 – Tiene a galla l’Inter resuscitandola dopo il tremendo uno-due dei brianzoli.

CALHANOGLU – 7 – Parte malissimo. E quando il tifoso interista deve rimpiangere Asllani è chiaro che c’è qualcosa che non va. Il turco si riprende nel secondo tempo, provandoci con più convinzione e arrivando al goal con uno dei suoi tiri da fuori: un fulmine di pura volontà di vincere. Anche il terzo goal dell’Inter nasce da un suo affondo. Si è risvegliato.

LAUTARO – 7 – Battagliero e orgoglioso, ci prova tante volte senza successo e fortuna, poi al 78′ si lancia con la giusta foga e affonda il Monza.

BASTONI – 7 – Crea tantissimo, in tutte le zone del campo. E ogni suo intervento in costruzione o in attacco ha senso e classe. Ha però sulla coscienza, con gli altri compagni di reparto, le due dormite nel primo tempo.

CORREA – 6,5 – Da mezzala rende assai meglio che da punta!

FLOP

MKHITARYAN – 5,5 – Sul primo goal del Monza, è l’armeno a non seguire l’uomo. E per tutto il primo tempo sembra quasi in ogni azioni in ritardo. Come spesso gli capita, migliora leggermente quando gli avversari calano di ritmo. Fuori lui, l’Inter comincia a giocare meglio: un caso?

PAVARD– 5 – Poco concreto in difesa. E per un difensore non è una nota positiva.

MARTINEZ – 5,5 – Sul primo goal subito avrebbe potuto fare di più.

Tabellino Inter-Monza

3-2

32′, Birindelli; 44′, Keita; 46′, Arnautovic; 65′, Calhanoglu; 78′, Lautaro

INTER (3-5-2): Martinez 5,5; Pavard 5 (46′, Carlos Augusto 6,5), de Vrij 6 (46′, Bisseck 6,5), Acerbi 6; Dumfries 6,5, Barella 6, Calhanoglu 7,5, Mkhitaryan 5,5 (69′, Zielinski sv; 72′, Correa 6,5), Bastoni 7; Arnautovic 7 (69′, Thuram 6,5), Lautaro 7. All. Inzaghi 7

​

MONZA (3-5-2): Turati 6; D’Ambrosio 6, Izzo 6 (87′, Brosson sv), Pereira 5,5; Birindelli 7 (86′, Vignato sv), Zeroli 6, Bianco 5,5, Castrovilli 6 (66′, Lekovic 5), Kyriakopoulos 6; Keita 7,5 (77′, Caprari 6), Mota 6,5 (66′, Ganvoula 5,5). All. Nesta 6,5

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine 6

Ammoniti: 38′, Izzo; 68′, Nesta;