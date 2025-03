117 anni di Inter: la foto da brividi pubblicata da Zanetti

Dichiarazioni d’amore eterno da parte di tifosi e grandi ex nel giorno del suo compleanno, per ricordare gesta e imprese gloriose. Così l’Inter ha scritto la storia del calcio mondiale

Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Lothar Matthaus, Ronaldo ‘Il Fenomeno’, Julio Cesar. Sono soltanto alcuni dei nomi che oggi costellano la Hall of Fame dell’Inter. Colossi, monumenti di questo gioco distanti nel tempo e nello spazio, ma accomunati dalla stessa passione.

Tutti hanno contribuito a render grandi i colori di un club multiculturale da sempre, che ha fatto di fraternità e vicinanza due dei mantra della propria essenza sportiva.

Come spesso capita nelle realtà destinate a scolpire il proprio nome negli annali del calcio mondiale, poi, anche l’Inter vanta successi assoluti. Promossi proprio dagli stessi protagonisti e da altrettanto illustri allenatori, nel nome delle generazioni che hanno rappresentato sul campo in 117 anni di storia.

Oggi è il compleanno del club. E in una occasione tanto speciale per gli appassionati, non potevano mancare i messaggi d’auguri. Perché l’Inter va ben oltre qualcosa di tangibile: è spirito ed emozione, che permea e pervade ogni cellula del corpo.

117 anni di eccellenza, successi e storie Nerazzurre 🖤💙

Una città, un Paese, milioni di tifosi per questi colori 🤝#ForzaInter #Inter117 — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 8, 2025

Grande festa in casa Inter, Zanetti con la Champions: “Eterna squadra mia”

Nella sezione dedicata ai commenti, al di sotto del post pubblicato stamane dal club sui propri canali ufficiali, si leggono vere e proprie dichiarazioni d’amore. Una sorta di secondo giorno di San Valentino o di festa collettiva, perché l’Inter appartiene al mondo.

Sempre con te, nella gioia e nel dolore, nella vittoria e nella sconfitta. Sei il riflesso della mia anima e lo specchio della mia vita. Sei la mia stella (doppia), il mio cielo azzurro, le mie notti nere. Ti amo tanto, Inter, e sempre ti amerò… 🖤💙 buon compleanno, amore mio — PeppinInter (Roberto Ritondale) 🖤💙 (@PeppinInter) March 9, 2025

L’unica fede, l’unico amore, l’unica cosa che non tradirò e non mi tradirà mai

Buon compleanno Inter 🖤💙 — CopponeInzagone⭐️⭐️ (@GabrieleDelchi1) March 8, 2025

A te che sei il mio grande amore

Ed il mio amore grande

A te che hai preso la mia vita

E ne hai fatto molto di più. Buon Compleanno, Inter mia ❤️

🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙 — franca🐍 ⭐️⭐️🖤💙 (@franerazzurra60) March 9, 2025

Anche il vicepresidente ed ex capitano nerazzurro, Javier Zanetti, ha mostrato pubblicamente ogni atomo del proprio affetto nei confronti di una squadra che – sotto il profilo professionale ma soprattutto umano – gli ha permesso di diventare un simbolo per molti.

La foto-tributo con la coppa della Champions League sul capo, alzata in quel 22 maggio del lontano 2010, impatta nella memoria come una scintilla. Forse perché il sogno dei nerazzurri, ancora oggi, è di rivivere quelle stesse emozioni il prima possibile. Magari con un Triplete in tasca. Buon compleanno, Inter!