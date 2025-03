Scambio per Frattesi in Premier: l’Inter fiuta un grande colpo

Il futuro di Davide Frattesi può essere in Premier League: l’Inter può scambiare il calciatore italiano con un altro centrocampista

Davide Frattesi resta un calciatore importante nelle rotazioni di Simone Inzaghi, nonostante abbia visto ben poco il campo nell’ultimo periodo. Anche ieri, avrebbe dovuto giocare almeno uno spezzone contro il Monza, ma poi il tecnico di Piacenza ha puntato su Zielinski, rimasto in campo solo per tre minuti a causa di un infortunio al polpaccio, e poi su Correa, lasciandolo per tutto il match in panchina.

Negli scorsi mesi, l’ex Sassuolo ha mostrato non poca insofferenza la basso minutaggio concesso, almeno rispetto alle sue aspettative, e il ruolo di super subentrante ora gli sta piuttosto stretto. Si è parlato molto di un suo trasferimento alla Roma durante il calciomercato di gennaio, ma l’alta valutazione fatta dall’Inter, attorno ai 40 milioni di euro, ha subito complicato le cose e non le ha sbloccate.

Sicuramente in estate si parlerà di nuovo del suo addio e, oltre ai giallorossi, ci sono anche altre opportunità sul tavolo. Una di queste porterebbe Frattesi direttamente in Premier League e in club che sta facendo benissimo in questa stagione, andando ben oltre le attese di inizio anno.

Scambio con il Nottingham per Frattesi: ritorno in Italia

Se le cose dovessero continuare così, l’Inter accetterebbe anche proposte sui 35 milioni di euro per Frattesi. La mezzala piace al Tottenham, ma occhio anche al Nottingham, che va verso la qualificazione alle prossime coppe europee e vuole inserire in rosa calciatori di primo livello per affrontarle.

Frattesi piace e il club inglese potrebbe inserire nella trattativa Nicolas Dominguez. Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano, visto che ha giocato nel Bologna prima di passare in Premier League. Si tratta di un centrocampista duttile, la cui valutazione è sui 15 milioni di euro, e potrebbe essere utile per Inzaghi.

In realtà, l’Inter preferirebbe più un’offerta cash per Frattesi, e sicuramente il Nottingham dovrebbe aggiungere un conguaglio economico da almeno 20 milioni di euro per chiudere la trattativa. Di certo, la pista inglese va comunque tenuta in considerazione.