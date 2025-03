Come Calhanoglu, saluta il Milan per passare all’Inter

Il mercato nerazzurro potrebbe registrare un Calhanoglu bis: nuovo tradimento ai rossoneri, può finire in estate in nerazzurro

È stata una serata a dir poco rocambolesca quella che l’Inter, in casa contro il Monza, ha vissuto nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri sotto di due gol hanno messo in scena una rimonta straordinaria, vincendo 3-2 e rimanendo in testa alla classifica di Serie A.

Un segnale di forza e carattere anche se è chiaro che incassare in pochi minuti due reti da una squadra che da settimane è in palese difficoltà in campionato, non è un sintomo di così grande salute. Bisognerà darsi da fare fino alla fine, per evitare spiacevoli sorprese nella corsa Scudetto.

Dal campo al calciomercato, è sotto gli occhi di tutti come la dirigenza di Viale della Liberazione stia lavorando a diversi nuovi colpi in attesa della riapertura della sessione estiva di mercato. Uno di questi potrebbe ricordare parecchio il ‘tradimento’ di Hakan Calhanoglu al Milan.

Milan tradito: ora lo prende l’Inter?

Un Calhanoglu bis, dunque, sembrerebbe poter diventare realtà da qui al termine della stagione. Come il turco decise a zero di lasciare i rossoneri per accasarsi sulla sponda nerazzurra del Naviglio, così anche potrebbe fare Tammy Abraham anche se le condizioni sarebbero decisamente diverse.

L’attaccante è arrivato a Milanello la scorsa estate nell’ambito di scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers, finito alla Roma. Un’annata dal doppio volto per il centravanti inglese che da carnefice dei nerazzurri con il gol decisivo nella finale di Supercoppa italiana contro gli uomini di Inzaghi, potrebbe ritrovarsi a cambiare casacca con un colpo di scena semplicemente pazzesco.

Abraham fino a questo momento ha racimolato 36 presenze tra campionato e coppe con il Milan, andando a segno in 8 occasioni e firmando 4 assist vincenti. Potrebbe effettivamente lasciare il ‘Diavolo’ per accasarsi nella Milano nerazzurra ma – a questo punto – soltanto ad una precisa condizione. E Marotta ha già deciso.

Abraham all’Inter: si potrebbe fare a una condizione

Abraham all’Inter, un grande sì ma solo se chiaramente dovesse liberarsi uno spazio nell’affollatissimo attacco di Simone Inzaghi. Al di là di Correa che sicuramente dirà addio ai colori nerazzurri a scadenza contrattuale, c’è un’altra situazione da tenere sotto osservazione.

Quella di Marko Arnautovic, in scadenza come l’argentino il 30 giugno 2025 e al momento apparentemente lontano dal rinnovo. Il rendimento del centravanti austriaco, però, negli ultimi tempi ha fatto ricredere Inzaghi e non è da escludere a priori un ripensamento, con le parti che potrebbero pure discutere – a sorpresa – un nuovo accordo.

Nel contratto c’è un’opzione, ma il prolungamento appare improbabile. Abraham, però, rimane una suggestione che intriga i vertici di Viale della Liberazione.

Lo stipendio della punta, sotto contratto con la Roma, si avvicina ai 5 milioni netti all’anno. E non sarebbe affatto poco, considerando i 3,5 percepiti da Arnautovic all’Inter. Situazione dunque in divenire, con l’Inter che osserva da vicino l’evolversi dello scenario che potrebbe portare un nuovo big ad allontanarsi dal Milan per finire in maglia nerazzurra.