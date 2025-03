Inter, gufata Champions: “Passa col Feyenoord che è scarso, ma esce col Bayern”

La squadra di Inzaghi affronta gli olandesi per il ritorno degli ottavi di finale. Annuncio in diretta: “Se il Milan non fosse restato in dieci, non sarebbe uscito”

Messo da parte il campionato dopo il match di sabato con il Monza, per l’Inter è tempo di rituffarsi in Champions League. Ad appena sei giorni dalla trasferta di Rotterdam, la squadra di Simone Inzaghi affronta il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale.

Forti della vittoria per 2-0 dell’andata grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Peccato solo per il rigore sbagliato da Zielinski, che poteva rendere la sfida di San Siro poco più di una gara amichevole. In ogni caso, guai a sottovalutare gli avversari, altrimenti si rischia di fare la fine del Milan, eliminata proprio dagli olandesi. Mercoledì scorso la formazione meneghina ha fatto sfogare gli uomini di van Persie la prima mezzora, poi ha dominato la partita.

Non è dello stesso avviso, tuttavia, Giancarlo Padovan: “Non sono d’accordo con la narrazione di un’Inter che vince e convince: se ci siamo domandati come sia stato possibile che il Milan abbia perso col Feyenoord, allora non ci dobbiamo sorprendere che siano stati battuti dai nerazzurri – le sue parole a ‘Radio Radio’ – C’è una notevole differenza tra le due squadre. Non bisogna guardare soltanto il risultato finale, ma anche la prestazione: sono scarsi gli olandesi, non è l’Inter ad essere forte. Se il Milan è stato eliminato, è soltanto perché è rimasto in dieci uomini, altrimenti non sarebbe uscito ai playoff“.

Champions League, la previsione di Padovan: “L’Inter farà pochissima strada”

Qualora l’Inter dovesse riuscire a passare il turno, ai quarti di finale se la vedrebbe con ogni probabilità con il Bayern Monaco. I bavaresi si sono aggiudicati l’andata del derby tedesco contro il Bayer Leverkusen con un netto 3-0.

Se davvero così fosse, ai tifosi interisti tornerà di certo in mente la finale del 2010 che portò alla conquista del Triplete con Mourinho in panchina. Ma di certo i nerazzurri non sarebbero favoriti sulla carta contro la squadra di Kompany. Ne è certo anche lo stesso Padovan: “Secondo me l’Inter farà poca strada in Champions, anzi pochissima. Penso che si fermerà già alla prossima stazione con il Bayern Monaco, poi magari mi sbaglio… Mi pare che sia gli avversari siano superiori sia sulla carta che per le ultime prestazioni. L’Inter non mi è sembrata così irresistibile nemmeno nel secondo tempo contro il Napoli“.