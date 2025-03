Inzaghi al posto di Guardiola o Ancelotti: il nome del sostituto agita i tifosi dell’Inter

L’Inter deve pensare anche al futuro della sua panchina: Inzaghi sta bene all’Inter, ma i rumors dalla Premier League non mancano

Quel tre di Inzaghi, poi diventato quattro, mantiene alta la fiducia rispetto ai trofei che l’Inter potrebbe ancora conquistare in questa stagione. I nerazzurri sono in corsa su tutti i fronti, nonostante i tantissimi impegni in calendario, i molti infortuni a calciatori fondamentali per la squadra e la necessità di non sbagliare un colpo per mantenere la vetta della classifica e andare avanti anche in Champions League.

A dispetto di qualche critica di troppo per Simone Inzaghi, grandi meriti li ha l’allenatore nerazzurro nel percorso della squadra. E dall’estero da tempo hanno capito il suo valore. Il tecnico di Piacenza è finito nel mirino della Premier League e non è un mistero.

Ci stanno pensando da diverso tempo il Tottenham e il Manchester United, club in seria difficoltà ormai da diverso tempo, nonostante i cambi in panchina e le spese importanti per la costruzione della squadra. L’Inter si trova molto bene con Inzaghi e non ha alcuna intenzione di separarsi dall’ex guida tecnica della Lazio, ma deve fare i conti con le offerte che arriveranno dall’estero e con la volontà dell’allenatore.

Come stanno le cose per il futuro di Inzaghi

In realtà, Inzaghi potrebbe non essere così attratto da queste due opportunità inglese. Restare a Milano potrebbe essere più interessante per il tecnico, piuttosto che risollevare club dove da tempo le cose vanno male e dove anche altri allenatori hanno fallito. In più il gruppo costruito in nerazzurro lo segue e ha creato un’alchimia difficile da sciogliere.

A questo punto, le uniche opportunità che potrebbero davvero smuovere Inzaghi sono Manchester City e Real Madrid. Per entrambe, il cambio in panchina non è un’ipotesi così remota. Sia Carlo Ancelotti, sia Pep Guardiola potrebbero lasciare i rispettivi club a fine stagione e Inzaghi potrebbe essere sulla lista dei sostituti.

Per questo, iniziano a circolare anche i rumors su chi potrebbe raccogliere l’eredità di Inzaghi. Per i rapporti con Marotta e ciò che è riuscito a fare in Italia, ci sarebbe Massimiliano Allegri in pole position. Sul livornese c’è anche il Milan a cui prestare attenzione, ma in ogni caso i tifosi dell’Inter non sembrano particolarmente contenti dell’ipotesi. Ora, però, tutti si stanno concentrando sul campo, poi ci sarà tempo per parlare della panchina.