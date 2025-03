Accettano 30 milioni di euro: primo colpo della nuova Inter

La dirigenza nerazzurra potrebbe mettere a segno il primo affare (anzi il secondo dopo Sucic) dell’estate: ecco tutti i dettagli

Atalanta in campionato tra pochi giorni, poi l’Udinese e infine la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan, un derby che può indirizzare parte della stagione di due squadre che stanno vivendo momenti assai differenti. L’Inter, a tal proposito, si ritrova a vivere una fase cruciale della sua annata.

Da un lato c’è il campo che, ora come ora, continua a proporre l’Inter come la principale candidata per la vittoria del prossimo Scudetto. Napoli permettendo e al netto di alcune eccessive sbavature mostrate qua e là, la squadra di Simone Inzaghi si ritrova sul rettilineo finale di un’annata che può ancora passare alla storia.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è inevitabile parlare già oggi – con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva – riguardo alle mosse che Marotta e Ausilio hanno in mente. Vi è una certezza: l’Inter farà tanto in entrata, sopratutto in difesa, reparto nel quale qualche crepa di troppo si è già vista.

Inter, colpo da Londra

E così dopo aver solo ‘sondato’ il terreno lo scorso gennaio, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di portare a disposizione di Simone Inzaghi soprattutto un centrale di livello internazionale che possa svecchiare la difesa e allo stesso tempo completarla, specialmente in mezzo.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi i nomi affiancati al club nerazzurro che con Darmian e Acerbi in scadenza tra un anno e spesso e volentieri indisponibili per acciacchi, ha dato un’occhiata in giro per eventualmente rimpiazzarli. Resta la possibilità concreta, poi, che Stefan de Vrij possa alla fine della stagione decidere di lasciare l’Inter a scadenza. Niente rinnovo, l’olandese in quel caso lascerebbe un buco imponente al centro della retroguardia di Simone Inzaghi.

Ecco perché il nome di Jakub Kiwior si fa sempre più interessante per i colori nerazzurri. Il centrale polacco, classe 2000, all’Arsenal non è più una priorità per Mikel Arteta. La grande concorrenza da un lato, la voglia di tornare protagonista ad alti livelli e giocare con continuità dall’altro: un doppio binario che sembrerebbe poter fare il ‘gioco’ della dirigenza di Viale della Liberazione in vista dell’estate.

Kiwior-Inter, i dettagli

Già a luglio 2024 Marotta aveva fatto più di un sondaggio per il centrale dei ‘Gunners’, che decise poi di rimanere a Londra per giocarsi le sue chances. Non è però andata bene.

Kiwior ha racimolato 16 presenze con 2 assist in appena 911′: un bottino davvero deludente. Secondo ‘Transferfeed‘ l’Arsenal si sarebbe convinta a valutare la partenza del difensore per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un sacrificio economico inevitabile per la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe finalmente portare Kiwior – sotto contratto fino al 2028 con la società londinese – ad Appiano Gentile durante i mesi estivi.

A Londra Kiwior guadagna 2 milioni di euro netti, la metà di Calafiori arrivato la scorsa estate e che ha finito per soffiargli il posto da titolare. Ci sono insomma tutte le condizioni giuste affinche Marotta possa mettergli addosso la maglia nerazzurra.