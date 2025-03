Ostacolo De Laurentiis oltre al tecnico, la cui permanenza è però in bilico: il prezzo per i nerazzurri potrebbe essere anche superiore ai 30 milioni di euro

Un’operazione tra Inter e Napoli, sul campo avversarie per lo Scudetto con l’Atalanta come molto più di un terzo incomodo, appare oggi decisamente impossibile. Nel calciomercato, però, se ne vedono di tutti i colori, quindi all’impossibile anteponiamo un quasi.

Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, c’è un giocatore della squadra di Conte che Inzaghi vorrebbe con sé all’Inter. È stato ai margini per metà stagione, poi la cessione di Kvaratskhelia e il conseguente cambio di modulo, dal 4-3-3 al 3-5-2, gli han permesso di diventare in un sol colpo un elemento cardine della squadra azzurra. Parliamo ovviamente di Giacomo Raspadori.

Non è una new entry in chiave Inter, visto che Marotta e Ausilio ragionarono a lungo sul suo acquisto ai tempi in cui il classe 2000 vestiva la maglia del Sassuolo. Poi le priorità divennero altre, in aggiunta al fatto che eravamo in pieno declino dell’Era Zhang: in sostanza non ci furono le risorse per supportare un investimento così impegnativo. Come è stato infatti quello di De Laurentiis, che per strapparlo ai neroverdi si è spinto fino a circa 30 milioni di euro bonus esclusi.

Un po’ di Sanchez in Raspadori: secondo Inzaghi sarebbe il rinforzo perfetto per l’attacco

Raspadori non è stato così lontano dall’andarsene da Napoli nella scorsa finestra invernale. Su di lui c’era la Juventus, ma soprattutto l’Atalanta. Il venticinquenne sarebbe andato via perché scontento dello scarso impiego, ma l’ipotesi addio è naufragata per mancanza di una alternativa valida.

Conte si sarebbe fatto implodere a Castel Volturno se, oltre al sostituto di Kvara, non fosse arrivato nemmeno quello dell’attaccante di Bentivoglio. Col passaggio al 3-5-2 diventato il partner perfetto di Lukaku, nonché uno degli intoccabili dell’undici partenopeo. Da metà febbraio in avanti, Raspadori ha praticamente giocato sempre, realizzando 3 gol in 5 partite.

A Inzaghi piace perché, per alcuni aspetti, gli ricorda un po’ Alexis Sanchez. Sarebbe la seconda punta brevilinea che manca nel reparto avanzato – che sicuramente vedrà andar via sia Arnautovic che Correa. Ma anche Taremi è in bilico – proprio dall’addio del cileno.

Ostacolo De Laurentiis

Raspadori potrebbe fare coppia sia con Lautaro che con Thuram, senza contare che ha un’età che gli consentirebbe di rientrare appieno nei nuovi paletti fissati da Oaktree. L’agente del numero 81 è Tullio Tinti, lo stesso di Inzaghi e di altri giocatori nerazzurri, Bastoni su tutti. I suoi rapporti con l’Inter, con Marotta in particolare, sono eccellenti.

L’ostacolo, al di là di Conte (che non è detto resti pure l’anno prossimo), sarebbe rappresentato da De Laurentiis, il quale alla diretta rivale – che pochi mesi fa gli ha scippato a zero Zielinski – potrebbe chiedere molto di più di 30 milioni di euro.