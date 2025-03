Infortunio serio e lungo stop: batosta a 4 giorni da Atalanta-Inter

L’esterno salterà lo scontro diretto di campionato in programma contro la sua ex squadra, previste almeno tre settimane di riposo forzato prima del rientro

La prova di carattere e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ottenuta a scapito del Feyenoord, consente all’Inter di arrivare al delicato match di Serie A contro l’Atalanta con una buona spinta al morale.

Sono infatti molte le note positive che Simone Inzaghi potrà trascinare con sé e riproporre ai suoi, tanto in allenamento quanto nello studio tattico da completare a margine delle sedute restanti, prima della prossima domenica.

Perché ai piedi del Gewiss Stadium di Bergamo bisognerà arrivare ben consapevoli di non potersi concedere distrazioni, contro una delle migliori squadre del panorama europeo degli ultimi tempi. Proprio come se fosse un’altra sfida da Champions. Questa volta, però, con lo Scudetto in palio.

Certo lo staff nerazzurro avrà comunque da sciogliere qualche riserva sulla disponibilità degli elementi presenti in rosa. Al netto dei tanti infortunati, Lautaro Martinez è stato preservato assieme a Nicolò Barella per metter piede in campo nella migliore condizione possibile.

Mentre la nota positiva è data dalla conferma, arrivata qualche ora fa a mezzo del consueto bollettino medico, che l’infortunio accusato da Stefan de Vrij nel prepartita di Inter-Feyenoord non è nulla di grave. Il difensore centrale olandese ha infatti rimediato una semplice infiammazione al ginocchio che gli dovrebbe permettere, salvo sorprese o particolari cautele, di esser convocabile da Inzaghi.

Cuadrado salta la partita dell’ex, lesione al bicipite femorale e riposo forzato

Sponda bergamasca, invece, non può affatto gioire Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Inter. Il tecnico deve infatti fare i conti con un nuovo infortunio, di un certo peso specifico.

Trattasi di Juan Cuadrado, grande ex della partita, al quale è stato imposto un periodo di stop di almeno tre settimane per via di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Per l’esterno colombiano è il terzo infortunio della stagione, l’ennesimo di una lunga lista di altre problematiche con cui ha avuto a che fare in passato, anche quando era all’Inter.

Sebbene non sia ritenuto un titolarissimo, l’apporto di Cuadrado è stato finora decisamente prezioso proprio nelle sfide importanti della stagione. Come quelle occorse in Champions League contro Arsenal e Sturm Graz, ma anche in campionato contro la Juventus. Nell’ultimo scontro diretto in cui la ‘Dea’ ha travolto la ‘Vecchia Signora’ di Torino con quattro reti di scarto.