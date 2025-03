Il top club avvisa l’Inter: “Lautaro Martinez primo obiettivo sulla lista”

Il capitano nerazzurro al centro dei rumors di calciomercato. Per Inzaghi è imprescindibile, mentre Marotta lo valuta almeno 100 milioni

Lautaro Martinez non ha avuto un avvio di stagione positivo. Basti pensare che il centravanti argentino ha trovato i suoi primi gol alla sesta giornata di campionato con la doppietta all’Udinese. Ma pian piano i suoi numeri stanno migliorando.

Ad oggi sono dieci i gol in Serie A, anche se bisognerebbe dire dodici visto che ha propiziato gli autogol di Pongracic contro la Fiorentina e di Kyriakopoulos contro il Monza. Sei invece i centri in Champions League, più uno in finale di Supercoppa Italiana. Senza dimenticare i sei assist vincenti e tutto il lavoro di copertura che fa per la squadra da vero capitano. Non sorprende, allora, che il Toro di Bahia Blanca sia l’idolo dei tifosi ma anche ricerca sul mercato. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio, il nome di Lautaro Martinez viene periodicamente accostato al Barcellona e all’Atletico Madrid nella Liga spagnola e ultimamente anche ai club della Premier League inglese. Il tecnico Simone Inzaghi non si priverebbe mai di lui, che fa riposare sempre più raramente, e lo stesso presidente Beppe Marotta non lo ritiene cedibile a meno di offerte che superino i 100 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino dell’Arsenal: “Come Haaland per il City”

In particolare l’Arsenal sta seguendo con interesse Lautaro Martinez. La squadra di Arteta è seconda in classifica in Inghilterra, ma vanta solamente il quinto miglior attacco. In estate ci saranno investimento in quel ruolo.

A tal proposito Mick Brown ha svelato i piani dei Gunners in una intervista al portale britannico ‘Football Insider’: “Lautaro Martinez è salito in cima alla loro lista di obiettivi: è un attaccante molto fisico, forte e che segna tanti gol, esattamente quello di cui ha bisogno l’Arsenal – ha detto l’ex capo scout del Manchester United – Ha maturato esperienze importanti con le maglie dell’Inter e della Nazionale argentina. Arteta fa un gioco che prevede molto possesso palla, un po’ come faceva il Manchester City quando è arrivato Guardiola. Ma finché non hanno preso Haaland, ci sono state partite in cui non avevano l’attaccante da servire in area di rigore.

Ora continuano a tenere molto palla, ma al momento giusto servono il centravanti che fa gol. Lautaro Martinez potrebbe essere l’uomo giusto per finalizzare la mole di gioco che esprimono i londinesi. E’ necessario un acquisto in quella zona, perché Arteta è frustrato dal fatto che la sua squadra non riesca a trovare qualcuno che la butta dentro”.