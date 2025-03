UFFICIALE, torna a giocare con l’Inter: inserito in lista

Buone notizie per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è in procinto di recuperare un calciatore visto che il club ha deciso di metterlo in lista

L’Inter si prepara ad un finale di stagione molto intenso e complicato. I nerazzurri in questo momento sono in piena lotta in tre competizioni e a giugno saranno chiamati ad affrontare anche il Mondiale per Club. Una situazione che sta portando Simone Inzaghi a sfruttare l’intera rosa a disposizione e presto il tecnico potrebbe anche contare su un rinforzo a sorpresa e assolutamente inaspettato.

Viale della Liberazione, dopo un confronto anche con il tecnico, ha deciso di inserirlo in lista. Una scelta davvero sorprendente, ma che conferma la necessità di avere la panchina più lunga possibile per questo finale di stagione. Non lo vedremo in campo subito per diversi motivi. L’intenzione dei nerazzurri è quella di averlo a disposizione per il rush finale di campionato in ottica Mondiale per Club dove potrà essere assoluto protagonista.

Inter: nuovo rinforzo per Inzaghi

La panchina lunga in questo momento della stagione può davvero fare la differenza. Lo abbiamo visto anche in passato come c’è bisogno di ampliare le rotazioni se si vuole provare ad arrivare fino in fondo in ogni competizione. E Inzaghi in questa stagione ha dimostrato come disporre di una rosa ampia può portare dei risultati positivi. Da qui la scelta di inserirlo in lista e sfruttare le sue qualità per il finale di stagione.

Inter: Carboni nella rosa di Inzaghi

Il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi è quello di Valentin Carboni. Il classe 2005 è ritornato a Milano dopo il brutto infortunio al crociato al Marsiglia. Un prestito interrotto ed ora la possibilità da parte del giocatore di dare una mano ai nerazzurri in questo finale della stagione.

Il regolamento, infatti, consente di utilizzare subito Carboni e l’Inter, in accordo con Simone Inzaghi, ha deciso di metterlo in lista con il numero 45. Una scelta facilitata dal fatto che lui è nel club nerazzurro. Ora il tempo di superare le meglio l’infortunio al ginocchio e poi il ritorno in campo. L’argentino difficilmente sarà a disposizione nell’immediato del tecnico nerazzurro, ma le ultime partite di campionato le potrebbe disputare.

Un’occasione per migliorare la propria condizione fisica in ottica Mondiale per Club. È lì che il giocatore sarà a pieno servizio di Inzaghi e, visto anche il suo talento, potrà dare una mano molto importante ai nerazzurri.

Carboni confermato in nerazzurro?

Il Mondiale per Club sarà la grande occasione per Carboni per dimostrare le proprie qualità e restare in nerazzurro anche la prossima stagione. Inzaghi punta molto su di lui e le decisioni saranno comunque prese al termine della stagione.