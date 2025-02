Mondiale per Club, il calendario completo: quando giocherà l’Inter

Un mese di tempo per stupire e portare a casa il titolo della neonata competizione internazionale FIFA, ecco quando e in quali città giocherà la squadra di Inzaghi al Mondiale degli USA

Sarà una calda, caldissima estate quella che caratterizzerà i prossimi mesi dell’anno nel nostro emisfero boreale.

Sia per le solite elevate temperature che da tempo tracciano una linea di demarcazione netta col passato, sia per l’atmosfera che verrà a crearsi su suolo statunitense, in concomitanza con la disputa del tanto discusso Mondiale per Club della FIFA.

La neonata competizione internazionale, dedicata esclusivamente ai top club di provenienza da tutte le sei confederazioni ufficialmente riconosciute, prenderà il via il 14 giugno con le primissime partite della fase a gironi, per poi concludersi un mese dopo – il 13 luglio – con la finalissima al MetLife Stadium nel New Jersey, impianto colossale da quasi 83 mila presenze.

Mondiale per Club, tocca a Inter e Juventus: i giorni della competizione

Fra le italiane selezionate, come noto da tempo, ci saranno sia l’Inter di Simone Inzaghi che la Juventus di Thiago Motta. Le due rappresentanti nostrane faranno rispettivamente parte del Gruppo E e Gruppo F, assieme ad altre realtà più o meno conosciute nell’ambiente dai milioni di appassionati sparsi attorno al globo.

I nerazzurri, nello specifico, esordiranno contro il Monterrey, club messicano, soltanto il 18 giugno. Mentre ai bianconeri toccherà il giorno seguente, 19 giugno, contro il club emirati dell’Al-Ain.

Questi i raggruppamenti dell’edizione 2025 del Mondiale per Club negli USA:

GRUPPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami;

GRUPPO B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle;

GRUPPO C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland;

GRUPPO D: Flamengo, Chelsea, Leon, ES Tunis;

GRUPPO E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds;

GRUPPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns;

GRUPPO G: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain;

GRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca.

Mondiale per Club, il calendario completo

A seguire, invece, il calendario completo della competizione dalla prima all’ultima partita in programma.

Sabato 14 giugno

Alahly Fc-Inter Miami



Domenica 15 giugno

Bayer Monaco-Auckland City

PSG-Atletico Madrid



Lunedì 16 giugno

Palmeiras-Porto

Botafogo-Seattle Sounders

Chelsea-Club Leon

Boca Juniors-Benfica

Flamengo-Espérance Spotive de Tunisie

Fluminense-Borussia Dortmund

River Plate-Urawa Red Diamonds

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Monterrey-Inter (ore 3:00 italiane, notturna)

Manchester City-Wydad

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salisburgo

Al Ain-Juventus (ore 3 italiane, notturna)

Palmeiras-Al Ahly

Inter Miami-Porto

Seattle Sounders-Atletico Madrid

PSG-Botafogo

Benfica-Auckland City

Flamengo-Chelsea

Sabato 21 giugno

Club Leon-Espérance Spotive de Tunisie

Bayer Minaco-Boca Juniors

Mamelodi-Borussia Dortmund

Inter-Urawa Red Diamonds (ore 21 italiane)

Domenica 22 giugno

Fluminense-Ulsan

River Plate-Monterrey

Juventus-Wydad ore 18

Real Madrid-Pachuca

Salisburgo-Al Hilal

Manchester City-Al Ain

Seattle Sounders-PSG

Atletico Madrid-Botafogo

Porto-Al Ahly

Auckland City-Boca Juniors

Benfica-Bayer Monaco

Club Leon-Falmengo

Espérance Spotive de Tunisie-Chelsea

Bprussia Dortmund-Ulsan

Mameolodi-Fluminense

Urawa Red Diamons-Monterrey

Juventus-Manchester City (ore 21 italiane)

Wydad-Al Ain

Al Hilal-Pachuca

Salisburgo-Real Madrid

Fase ad eliminazione diretta, dal 28 giugno al 13 luglio: