Il Milan è fuori, strada libera per l’Inter: l’affare è ad un passo

L’Inter può sorpassare il Milan e piazzare un grande colpo in Serie A. Marotta è pronto a portare in nerazzurro un rinforzo perfetto per Inzaghi

Tra poco più di due settimane, Inter e Milan torneranno a duellare sul campo nel doppio confronto della semifinale di Coppa Italia che porterà a cinque i Derby disputati in questa stagione dopo i due di campionato e la finale di Supercoppa.

Presto, rossoneri e nerazzurri potrebbero tornare a sfidarsi anche sul mercato. Non sarà certo la prima volta, considerate tutte le altre (anche recenti) circostanze in cui i due club hanno avuto obiettivi in comune. I casi più recenti sono stati quelli di Taremi e Thuram. Ricorderete come l’attaccante francese sia stato a un passo dal Milan dopo l’addio a parametro zero dal Borussia Monchengladbach prima del blitz di Marotta che l’ha portato all’Inter con i risultati che tutti conosciamo.

Al termine della stagione, un altro calciatore potrebbe essere conteso sul mercato da Milan e Inter. Si tratta di uno dei profili più ambiti nel suo ruolo in Serie A, cercato anche da altri top club europei nonostante il recente rinnovo di contratto con il suo attuale club.

Milan e Inter sul centrocampista: possibile sorpasso nerazzurro

Il calciatore in questione è Samuele Ricci del Torino. Il Milan è da tempo sulle tracce del mediano granata e avrebbe provato a prenderlo anche a gennaio con una proposta di prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni, rifiutata dal Torino. In estate, i rossoneri potrebbero riprovarci. Tuttavia, la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League potrebbe condizionare e non poco le strategie di mercato del Milan.

Per prendere Ricci servono almeno 30 milioni, un investimento difficile per i rossoneri non solo senza Champions ma anche nell’ipotesi, tutt’altro che remota al momento, di una stagione senza coppe europee. L’Inter potrebbe approfittare della possibile empasse del Milan per provare a prendere, dopo Sucic, un altro rinforzo con cui puntellare il centrocampo nelle stagioni avvenire.

Classe 2001, Ricci può essere il rinforzo perfetto per Inzaghi in quanto garantirebbe all’allenatore nerazzurro la possibilità di disporre di un giocatore poliedrico che può essere schierato non solo da vice Calhanoglu ma anche da alternativa a Barella o da mezzala. Un vero e proprio jolly che potrebbe spingere OakTree a un investimento corposo ma completamente conforme a quello che è il nuovo corso sul mercato impresso dalla proprietà.

Asllani, Francesco Pio Esposito o un giovane della Primavera, per arrivare a Ricci, l’Inter potrebbe giocarsi anche una o più contropartite utili ad abbassare la valutazione del calciatore che il presidente Cairo, come nel caso di Buongiorno al Napoli, venderà senza transigere sulle sue condizioni. Il calciatore, dal canto suo, avrà solo l’imbarazzo della scelta. Oltre a Inter e Milan, lo seguono anche Juventus, Manchester City e Real Madrid, tutti club che possono garantirgli un ingaggio ben più elevato rispetto a quello attualmente percepito al Torino.