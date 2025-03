Inter, colpo dall’Atletico Madrid: Simeone lo manda a Milano

L’Inter potrebbe essere in lizza per un nuovo colpo dall’Atletico Madrid: Simeone ha detto sì al suo trasferimento

La stagione entra nel vivo per l’Inter, che non vuole mancare nessuno degli obiettivi in lizza e restare in corsa su tutti i fronti. Dopo il passaggio del turno in Champions League, è l’ora di concentrarsi sul percorso in campionato, visto che è alle porte un nuovo big match contro l’Atalanta, che potrebbe essere decisivo per la corsa scudetto.

La dirigenza, però, inizia anche a muoversi sul calciomercato e a strutturare il futuro. Praticamente in ogni reparto, potrebbero esserci delle sostanziali novità, che passano anche dalle scelte che Simone Inzaghi opererà sulla trequarti. La sensazione è che la priorità sia proprio un calciatore di talento, in grado di garantire gol, assist e dribbling negli ultimi trenta metri, un profilo che oggi in rosa non c’è, al netto della presenza di Correa.

Già a gennaio, c’è stato il tentativo di sanare questa mancanza, visto che Marotta e Ausilio hanno sondato il terreno per Asensio e Joao Felix, poi passato al Milan. Per l’estate, invece, si fanno i nomi di Nico Paz e Arda Guler, ma anche un altro profilo potrebbe rappresentare una vera e propria occasione per i nerazzurri.

Un big lascia l’Atletico Madrid: opportunità per l’Inter da Simeone

Thomas Lemar ha giocato pochissimo nell’attuale stagione con l’Atletico Madrid. Il francese è scomparso dai radar e difficilmente il suo futuro sarà ancora in Spagna. È sceso in campo solo per due brevi spezzoni nella Liga e uno in Champions League, senza lasciare il segno.

Ha un contratto che lo lega ai Colchoneros fino a giugno 2027, ma il suo rendimento e la considerazione di Simeone sono ai minimi storici, per cui l’addio a fine stagione sembra scontato. Il calciatore, però, ha visto calare molto l’interesse per lui nelle ultime stagioni. Se prima erano tanti a voler puntare su di lui, ora gli intermediari lo stanno già proponendo a diverse realtà.

Tra queste potrebbe esserci anche l’Inter, anche vista la sua evoluzione tattica da trequartista. I nerazzurri, però, sono piuttosto freddi su questa pista e preferirebbero profili più giovani o al massimo nel pieno della carriera. Nico Paz resta il primo della lista, ma Lemar non è neppure tra le prime alternative in quel ruolo.